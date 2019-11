Martin Kalchhauser Der interimistische Geschäftsführer der Stadtmarketing Krems GmbH, Michael Biedermann.

Was schon in der vergangenen Woche in Krems gemunkelt wurde, ist nun fix. Alfred Pech hört als Geschäftsführer der Stadtmarketing Krems GmbH auf. Der Rückzug des 61-Jährigen erfolge aus "gesundheitlichen Gründen und in gegenseitigem Einverständnis", wie es in einer Aussendung des Stadtmarketings heißt. "In der Position ist es nicht gerade lustig aufzuhören, wenn man sieht, dass die Arbeit langsam zu fruchten beginnt und das Team steht", sagt Pech. Es seine eine schöne Zeit und eine tolle Aufgabe gewesen, man habe "was zusammengebracht".

Der interimistische Nachfolger von Pech wird sein bisher für Eventmanagement zuständiger Mitarbeiter Michael Biedermann, der nach der Absolvierung der HLF Krems die vergangenen 25 Jahren im Ausland in der Hotellerie gearbeitet hat.

Andere Gründe für das Ausscheiden von Pech führt indes die Kremser FPÖ-Stadträtin Susanne Rosenkranz ins Treffen, die in von "totalem politischen Versagen" spricht. Mehr dazu und die Reaktionen darauf lest ihr in der nächsten Print-Ausgabe der Kremser NÖN!