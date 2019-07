Zwei Baustellen nehmen den Stadtteil seit Montag in die Zange: Während im Norden die Zufahrt wegen der seit Mai laufenden Arbeiten an der B 37 unmöglich ist, wird nun auch im Süden (ab der Limberg-Kreuzung) im Bereich der Hauptstraße aufgegraben. Dass dabei die im Vorjahr sanierte Ortsdurchfahrt wieder zerstört wird, trägt den Verantwortlichen bei vielen Gneixendorfer den Vorwurf des Schildbürgertums ein.

Sowohl im Bereich der neuen Baustelle liegenden Dorfgasthaus Walzer als auch bei der Kfz-Fachwerkstätte Weidenauer, den beiden größeren örtlichen Betrieben, sieht man den kommenden Wochen mit Sorge entgegen. „Auswärtige wissen nicht, wie sie jetzt zu uns kommen sollen“, heißt es sinngemäß aus beiden Betrieben.

„Ich gebe schon zu, dass das ein Problem ist“

Was passiert in Gneixendorf? Im Vorjahr wurde auf der Hauptstraße zwischen der Limbergstraße und dem Wolfsgraben der Kanal verlegt und die Durchfahrt (durch Gehsteigverbreiterungen) entschärft. Jetzt wird dort die Wasserleitung verlegt. Zusätzlich läuft der Kanalbau weiter Richtung Norden (bis zum Feuerwehrhaus).

Gut erreichbar ist der Bereich Gneixendorf aktuell nur über die alte Verbindung nach Stratzing. Doch für Ortsfremde ist das kein einfacher Umweg.

Von den Beschwerden informiert zeigt sich der Gneixendorfer SPÖ-Stadtrat Alfred Scheichel. „Ich gebe schon zu, dass das ein Problem ist. Aber es war leider unvermeidbar, weil auf der Hauptstraße natürlich in der schulfreien Zeit im Sommer gearbeitet werden muss.“ Auf die andere Baustelle im Norden habe man keinen Einfluss.

Stadtrat Werner Stöberl: „Verlegung von Kanal und Wasserleitung auf einmal war leider nicht möglich."

„Die Kanaltrassierung und die Verlegung der Wasserleitung auf einmal war leider nicht möglich“, erklärt der zuständige SPÖ-Stadtrat Werner Stöberl, warum genau dort wieder gegraben werde, wo im Vorjahr die Neugestaltung stattgefunden hat.

Es gebe im unteren Bereich aber ohnehin nur eine „Behelfsasphaltierung. Das Land bringt erst nach den diesjährigen Arbeiten den endgültigen, dauerhaften Belag auf.“

Erreichbarkeit mit dem Bus muss gegeben sein

Abgesehen von der schlechten Erreichbarkeit des Bereichs ist auch die Verkehrsführung der Busse für die Bewohner ein Problem. Schon in der Vorwoche monierte eine Mutter in einem Anruf bei der NÖN, dass ihre behinderte Tochter in den Monaten Juli und August mehr als einen Kilometer weit zum Schnitzel-Drive-In marschieren müsse, um dort in den Bus einsteigen zu können.

Leopold Rohrhofer, Magistrat Krems: „Busse müsssen Ort Gneixendorf anfahren!"

„Das ist anders festgelegt“, betont Leopold Rohrhofer vom Magistrat Krems, der dies als „nicht zumutbar“ bezeichnet. Der VOR (Verkehrsverbund Ostregion) habe sich an den Bescheid zu halten, der besage, dass der Bus über die Limbergstraße nach Gneixendorf komme und von dort nach Süden, beim Schnitzel-Drive-In vorbei, auf die B 37 auffahre.

In unmittelbarer Nachbarschaft der bisherigen Haltestelle sei an der Kreuzung Hauptstraße/Limbergstraße eine Behelfs-Haltestelle eingerichtet. „Das kostet auf den Kursen Krems – Langenlois einen Umweg von nur fünf Minuten und ist daher auch absolut vertretbar.“

Rohrhofer verspricht auch, dass es eine Umleitung ins Zentrum des Stadtteils im Sinne der dort ansässigen Betriebe geben werde: „Das wird entsprechend ausgeschildert!“