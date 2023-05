Obmannwechsel: Andreas Pichler führt nun Region Kampseen

Nach zwei Perioden übergab Alt-Obmann Gerhard Wandl die Leitung des im Jahr 1999 gegründeten „Regionalvereins Kampseen“ wieder an Andreas Pichler. Die Wahl zum neuen Obmann bei der Generalversammlung am 28. April 2023 erfolgte einstimmig. Pichler hatte den Vorsitz im Vorstand bereits vor der Obmannschaft Wandls zwei Funktionsperioden, also vier Jahre, inne.

Größter Erfolg: Volt-Radrunde

In der Ära Wandl konnte das unter Pichler begonnene Projekt „Volt-Radrunde“ erfolgreich umgesetzt werden. Die Radrunde hat eine Streckenlänge von rund 140 Kilometer und führt durch alle sieben Gemeinden (Gföhl, Jaidhof, Krumau am Kamp, Lichtenau, Pölla, Rastenfeld und St. Leonhard/Hw.) rund um die Kampstauseen-Kette Ottenstein, Dobra und Thurnberg. Weiters wurden in den letzten beiden Funktionsperioden die Projekte „Nachbarschaftshilfe Plus“ und „Community Nurses“ vertieft beziehungsweise gestartet. Auch der Ausbau von Breitband-Internet konnte deutlich vorangetrieben werden. Mit dem Projekt „Klimawandelanpassungsregion“ (KLAR!) wurden einige wichtige Akzente zur Bewusstseinsbildung der Bevölkerung im Hinblick auf den Klimawandel gesetzt.

Ein Highlight der Ära Gerhard Wandl war der sensationelle dritte Platz der "Waldviertler Naturstauseen" bei der ORF-Nationalfeiertagsshow "9 Plätze 9 Schätze" am 26. Oktober 2019. Damals waren unter anderen mit dabei: Bürgermeister Josef Graf (Krumau), ORF-Fernsehmoderator Thomas Birgfellner, Kabarettist Rudi Roubinek sowie Region-Kampseen-Alt-Obmann und Ortschef Gerhard Wandl (Rastenfeld, von links). Foto: NÖN, Gerald Mayerhofer

Höhepunkt war „Fest für das Waldviertel“

Ein Höhepunkt, den Gerhard Wandl als Obmann mit seinen Bürgermeisterkollegen 2019 feiern durfte, war der dritte Platz der „Waldviertler Naturstauseen“ bei der bekannten ORF-Nationalfeiertagsshow „9 Plätze 9 Schätze“. Beim Publikumsvoting lagen die Kamp-Stauseen sogar auf Platz eins. Wandl proklamierte den dritten Stockerlplatz damals als „Fest für das gesamte Waldviertel“. „9 Plätze 9 Schätze“ verhalf der gesamten Region zu einem deutlichen Bekanntheitsschub, was sich - auch während der Pandemie-Jahre - positiv auf die Besucherzahlen auswirkte.

Neuer Obmann hat einige Ideen für Weiterentwicklung der Region

Der neue Obmann Andreas Pichler hat einige Ideen, um die Kleinregion strategisch weiterzuentwickeln. Diese werde er schon bei der nächsten „Regions-Bürgermeister-Runde“ mit seinen Vorstandskollegen diskutieren. Unterstützt wird er von den beiden Obmann-Stellvertretern Ludmilla Etzenberger und Gerhard Wandl, Kassier Josef Graf und Schriftführer Franz Aschauer sowie von NÖ.Regional.

