Krems-Lerchenfeld: Engagierte Christen bald wieder auf Herbergsuche

„Finanziell sind wir nicht in der Lage, uns ein eigenes Gotteshaus zu leisten.“ Cezar Marksteiner-Ungureanu (33), Pfarrer der kleinen rumänisch-orthodoxen Gemeinde in Krems, ist froh, in Lerchenfeld Unterschlupf gefunden zu haben. Doch die Zukunft ist ungewiss. Denn die Pfarre Lerchenfeld wird heuer mit der in St. Paul fusioniert.

Zu wenige Kirchgänger Zwei Pfarren in Krems vor der Fusion

Seit drei Jahren gibt es die Pfarre, die mit ihrem Gebetsraum in der katholischen Pfarre Krems-Lerchenfeld Platz gefunden hat. Der in Egelsee wohnhafte Familienvater ist seit elf Jahren in Österreich und fand für seine Gläubigen 2020 zuerst in der Bürgerspitalkirche, dann beim damaligen Pfarrer Christoph Weiss in der Pfarre St. Paul eine Heimat. Seit Weihnachten 2020 trifft man sich in Lerchenfeld zum Gebet.

Der Saal dort wurde mit viel Eigeninitiative freiwilliger Helfer zu einem Schmuckstück umgestaltet. „Es gibt hier eine Ökumene der Freude und Solidarität.“ Ein schönes Symbol ist für den Priester, dass der alte Altartisch aus der ursprünglichen Holzkirche im Stadtteil hier wieder Verwendung findet. Prächtige „handgeschriebene“ (wie es korrekt heißt) Ikonen zieren den Raum.

Der Pfarrer, der sich über eine kleine, aber stetig wachsende Gemeinde freut und 2022 immerhin 27 Tauffeiern verzeichnete, begrüßt bei sonntäglichen Gottesdiensten (in rumänischer Sprache) zwischen 20 und 50 Gläubige. „Der Saal passt dafür optimal!“ Größte Feiertage sind Ostern, Weihnachten und das Patrozinium am 8. November.

Zuversichtlich: Pfarrer hofft auf Hilfe durch die Diözese

Die Rumänen sind in der Kremser Bevölkerung die größte Minderheit. „Und die meisten von uns sind Österreich sehr dankbar. Viele könnten den Lebensstandard, den sie hier haben, zu Hause in Rumänien nicht erreichen.“

Jetzt heißt es für die Gläubigen, Entscheidungen der Diözese St. Pölten abzuwarten. „Ich hoffe auf eine auch für uns gute Lösung“, ist Marksteiner-Ungureanu zuversichtlich. „Der Bischof hat sich zu unseren Bitten bereits positiv geäußert, und der nunmehrige Generalvikar Christoph Weiss hat uns ja sogar als Pfarrer schon einmal eine Heimat gegeben.“

