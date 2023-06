Familienmusical „Pippi Langstrumpf“ kommt nach Krems

Wer kennt sie nicht, die Geschichten Astrid Lindgrens (1907 - 2002), die für Kinder der 1970er-Jahre der große TV-Hit wurden und nach wie vor aktuell sind? „Jeder braucht eine Freundin wie Pippi“, ist die zentrale Botschaft des Musicals, das seit April auf Tour war und am Sonntag in Krems seine letzte Station hat.

„Mädchen, das anderen Mut macht“

In die Rolle der Pippi schlüpft Anna Knott. Für Knott ist Pippi eine Persönlichkeit, die von Grund auf ehrlich ist, einen „eigenen Kopf hat“ und den auch durchsetzt. „Sie ist ein Unikat mit viel Humor, Intelligenz und Herzenswärme. Einfach ein starkes Mädchen, die das Beste aus ihrer Situation macht, selbstbestimmt und mutig. Ein Mädchen, das auch anderen Mut macht, ihren eigenen Weg zu gehen“, so Knott. Pippi Langstrumpf sei in der Zeit des Zweiten Weltkrieges erfunden worden. „Auch heute steht die Welt wieder vor großen Herausforderungen. Da schaden ein bisschen Fröhlichkeit, Andersdenken und ein kunterbunter Blickwinkel sicher nicht!“, ist Knott überzeugt.

Vom Familienmusical-Projekt begeistert ist auch Maria Ann-Christin Persson (63, Mitte), die in den Filmen Pippis Freundin Annika gespielt hat. Im Bild ist sie mit der "heutigen" Annika Michaela Khom (links) und Hauptdarstellerin Anna Knott zu sehen. Foto: Monika Fellner

Geschichte mit Herz und Humor

Pippis Freund Tommy wird von Johannes Sautner verkörpert. Sautner ist wichtig, dass der Charakter des Buben mit viel Herz und Humor erzählt wird. „Seine Welt wird auf den Kopf gestellt, denn ihm wurde eine korrekte, spießbürgerliche Realität beigebracht, bis ihm plötzlich jemand zeigt, dass die Welt auch kunterbunt sein kann“, so der Schauspieler. So lerne er, Vorurteile und Ängste zu überwinden. „Ich glaube, das hat mich als Kind an der Geschichte von Pippi so begeistert. Und Erwachsene sind ja auch nur große Kinder, die manchmal ein bisschen verlernt haben, Kinder zu sein, und denen die Abenteuer von Pippi wieder ein Stück Kindlichkeit und Buntheit zurückgeben.“

Regisseur Edmund Emge und der junge Veranstalter Elias Werner wollen auch in Krems mit dem Musical begeistern. Foto: Monika Fellner

Kind als Kämpferin für Freiheiten

„Wenn man die Figur der Pippi auf einen Nenner bringen will, dann, dass sie sich mutig gegen alle Einschränkungen ihrer Freiheit wehrt“, meint Regisseur Edmund Emge „Mir fällt oft auf, dass sich junge Menschen heutzutage zu angepasst, zu brav, zu sehr auf Harmonie bedacht benehmen. Was Politik und Gesellschaft ja durchaus gelegen kommt.“ Unkritische, mit allen Missständen einverstandene Menschen seien leicht zu steuern, zu regieren und zu manipulieren. „Abgesehen davon bin ich gar nicht der Meinung, dass Pippi Konflikte sucht. Ganz im Gegenteil! Sie begegnet allen, selbst den Dieben, freundlich, respektvoll, großzügig und offen! Nur setzt sie sich zur Wehr, wenn jemand ihre Prinzipien, ihre Lebenseinstellung, vor allem aber ihre Freiheit angreifen möchte.“

Karten sichern, Pippi live erleben!

Veranstalter Elias Werner erklärt zur Musicalproduktion, dass man im Jahr 2019 die Idee dafür hatte. „Schließlich kennt jeder die Lieder aus der Fernsehserie, und man kann die Geschichte in dieser Form sehr gut umsetzen.“ Leider habe 2020 die Pandemie einen Strich durch die Pläne gemacht. Jetzt ist es aber auch für die Pippi-Fans in Krems (und Kinder, die das noch werden wollen) soweit: Pippi kommt nach Krems. Die Aufführung des Familienmusicals beginnt am Sonntag, 4. Juni, 14.30 Uhr, im Stadtsaal. Karten um 40 Euro gibt es im NÖN-Ticketshop (www.noen.at/ticketshop).