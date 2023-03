Frühling hält in Einzug in der Altstadt

Die Kremser Altstadt feiert am Freitag, 17. März, und Samstag, 18. März den Saisonauftakt. Schon am Freitag gibt es ein wunderbares Frühlingsprogramm in der Fußgängerzone. Ab 14 Uhr geigen hier die beliebten Donauschrammeln auf, Ernst Jagfeld verwöhnt mit kultigen Klängen am Rolling Piano. Die Frühlingsfeen lassen Riesenseifenblasen steigen, und am Südtiroler Platz duftet es nach Baumkuchen.

Genussmarkt startet neu durch

Neben dem Altstadtfrühling feiert Krems am Samstag, 18. März, von 7 bis 12 Uhr den Neustart des Kremser Genussmarktes am Pfarrplatz. Über 50 Marktstände, eine Weinverkostung, Volkstanz-Darbietungen und Dixieland-Musik erwarten die Gäste. „Hier kann man sich wieder durch die bunte Vielfalt der Region kosten, zwischen den Marktständen flanieren und hochwertigste Schmankerl und Zutaten einkaufen“, freut sich Stadtmarketing-Geschäftsführer Horst Berger, dass nach der Winterpause wieder Leben ins Zentrum einkehrt.

Besuch in der Altstadt lohnt sich

Am Samstag, 18. März (ab 14 Uhr), wird es dann auch dank der Darbietungen des Kinderchores Lerchenfeld und der Donauschrammeln nachmittags in der Innenstadt richtig frühlingshaft. Ein Besuch der Innenstadt lohnt sich - an diesem Wochenende mit seinem Programm zum Saisonstart ebenso wie an allen folgenden Frühlings- und Sommerwochenenden. Alle Infos zum Programm findet man unter www.shopping-krems.at

