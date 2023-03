Klimawandel im Unterricht

Kasperl und die Klimafee "Lila" besuchten die Volksschüler in Krumau und vermittelten in der Aufführung kindergerecht die Themen Klimagerechtigkeit und Teilen.

Die Auswirkungen des Klimawandels sind in der Stauseen-Region vor allem durch große abgeholzte Waldflächen bemerkbar. Die Rodungen waren wegen des Befalls durch den Borkenkäfer notwendig, der sich aufgrund der wärmeren und trockeneren Wetterbedingungen der letzten Jahre stark vermehrt hatte.

Mit der VS Krumau sind nun alle Volksschulen der Region Kampseen als "Klimabündnis-Schulen" zertifiziert.

