Lauer Abend, kaltes Bier: Hofbräu-Gäste genossen Saisonauftakt

Saisonauftakt im Hofbräu am Steinertor: Hunderte Gäste genossen einen lauen Abend bei zünftiger Musik, Freibier und deftigen kulinarischen Genüssen.

Freibier aus München geliefert

Pünktlich um 18 Uhr hatten sich am Abend des 30. April schon hunderte Gäste im Garten des Hofbräu am Steinertor eingefunden - im Laufe des Abends sollte sich dieser sogar bis auf den letzten Platz füllen. Gastgeber Othmar Seidl begrüßte dort den Export-Chef des Hofbräu München, Franz Förg, der mit einem Fass Freibier im Gepäck nach Krems gekommen war.

Einladung zum "Musikfrühling"

Nachdem Seidl seiner Freude über das regen Interesse am Saisonauftakt in einem der schönsten Gastgärten der Stadt Ausdruck verliehen hatte, lud er zur zweiten Auflage des Kremser Musikfrühlings am Südtirolerplatz ein. Dort gastieren am Freitag, 27. Mai, "Die Seer", einen Tag später ist die Gruppe "Silbermond" in einem Open Air-Konzert zu hören (www.steinertor.at/musikfruehling).

Maibock ist besonderes Getränk

Franz Förg war es vorbehalten, das Bier seiner Brauerei, des Hofbräu München, vorzustellen. Die seit 1614 (!) gebraute Spezialität ist der älteste Maibock Deutschlands und zeichnet sich durch 7,2 Volumsprozent Alkohol, 16,6 % Stammwürze und einen "malzaromatischen Hopfenabgang" aus, wie der Fachmann betonte. Förg ermunterte zum Genuss des herrlich bernsteinfarbigen Getränks: "Probiert's es, dann g'spiat's es!"

Bieranstich: Premiere gelungen!

Im Anschluss an den Bieranstich, den Geschäftsführer Thomas Kalchhauser gemeinsam mit Othmar Seidls Schwiegersohn Benjamin Aigner ("Eventstage") professionell durchführte - obwohl es für beide eine Premiere war! -, gab es Freibier, wofür sich viele der Gäste geduldig in die Warteschlange stellten. Für die passenden Klänge sorgten "De Oberwachauer", ein Ensemble der Trachtenkapelle Emmersdorf.

Muttertags-Frühschoppen aus Krems

Freunde der Blasmusik und deftiger Speisen haben bereits wieder Grund zur Vorfreude: Am kommenden Sonntag, dem 8. Mai (Muttertag), überträgt der ORF Niederösterreich ab 10.30 Uhr den Frühschoppen aus dem Gastgarten des Hofbräu am Steinertor live. Musikalisch verwöhnt werden die Anwesenden und die Hörer an den Radios dabei unter anderem von der Werkskapelle der voestalpine Krems. NÖN-Tipp: Rasch Tisch reservieren!

