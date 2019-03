Krems hat ein Stadtmarketing. Alfred Pech, Geschäftsführer der neuen Stadtmarketing Krems GmbH, hat am 1. März seine Arbeit offiziell aufgenommen. Im Vorfeld präsentierte er gemeinsam mit der Stadtspitze sowie den Mitgesellschaftern und Aufsichtsratsmitgliedern der Gesellschaft seine Aufgabengebiete.

„Mein Name ist Alfred Pech. Ich bringe das Glück nach Krems.“ Sollte es zuvor noch nicht der Fall gewesen sein, war Pech spätestens nach seinem Eingangsstatement die ungeteilte Aufmerksamkeit gewiss.

„Man muss am Herzen operieren“

An Erfahrung mangelt es dem 60-Jährigen nicht. Von 2003-2016 machte er das Stadtmarketing für Steyr. Dort streut man ihm Rosen. „Er hat in seiner langjährigen Tätigkeit hervorragende Arbeit geleistet. Viele Initiativen und Aktivitäten, die auch heute noch publikumswirksame Highlights in unserer Stadt bilden, gehen auf das Konto von Alfred Pech“, sagt Bürgermeister Gerhard Hackl.

Sein Kremser Amtskollege, Reinhard Resch, weiß um den guten Ruf des Stadtmarketing-Chefs: „Ich freue mich, dass wir mit Alfred Pech einen so prominenten und in ganz Österreich bekannten Experten gewinnen konnten. Wir sind auf dem richtigen Weg.“ Auch Vizebürgermeister Erwin Krammer hegt große Hoffnung in Pech. Man habe mit ihm einen Manager engagiert, der in vergleichbaren anderen Städten äußerst erfolgreich war.

Die erste Aufgabe des gebürtigen Oberösterreichers: ein Büro in der Altstadt finden. Die gebeutelte Kernzone von Krems wird für Pech eine Hauptaufgabe: „Man muss am Herzen operieren, und dafür habe ich ja einen Spezialisten an meiner Seite“, spielt Pech auf Reschs Brotberuf (Arzt) an. Dass die Erwartungshaltung hoch sei, wisse er. „Die Bürger lieben ihre Stadt und sind deswegen auch sehr kritisch“, so Pech. Er sehe aber in Krems eine sehr gute Basis und übernehme eine gut vorbereitete Stadt.

Im Visier Hiob und die Innenstadt