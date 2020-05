Dass die Arbeitslosigkeit gegenüber dem März minimal zurückgegangen ist, ist ein schwacher Trost. Mit einer (geschätzten) Quote von 11,1 % liegt man in Stadt und Bezirk Krems auf 109,9 Prozent des Wertes aus dem April 2019, was eine Verdoppelung bedeutet.

3.992 Menschen sind als arbeitslos klassifiziert, 388 als Schulungsteilnehmer registriert, also verzeichnet die Region aktell 4.380 Menschen ohne Job.

Über den Weg der Kurzarbeit sichert das AMS Krems aktuell 7.500 Jobs in 833 Betrieben. „Mit einer Coronavirus-Kurzarbeit können Kosten reduziert, Einkommen gesichert, Arbeitslosigkeit verhindert und gleichzeitig Personal für die Zeit nach der Krise gehalten werden“, betont AMS-Krems-Geschäftsstellenleiter Erwin Kirschenhofer.

Von der aktuellen tristen Entwicklung sind Frauen stärker betroffen als Männer. Die Zahl der Vorgemerkten ist bei Männern um 97,9 %, bei Frauen um 124,3 % gestiegen. Bei den Branchen führen die Bereiche Beherbergung und Gastronomie die „Hitparade“ der Arbeitslosigkeit (und Kurzarbeit) an.

Geringfügig zurückgegangen sind gegenüber März die Arbeitsaufnahmen. Das Minus betrug 24,4 % (einen Monat zuvor waren es noch 50,5 gewesen).