„Die ausgezeichnete Arbeit der Kremser Polizei verdirbt so manchem Kriminellen den Brei.“ Bezirkspolizeikommandant Manfred Matousovsky ist mit der nun bekanntgegebenen Kriminalitäts-Statistik 2018 für Stadt und Bezirk Krems zufrieden.

Region Krems liegt genau im Landestrend

Die Gesamtzahl der angezeigten gerichtlich strafbaren Handlungen betrug in der Stadt 2.014 (gegenüber 2017 ist das ein Plus von 2,1 %), im Land-Bezirk ist sie dafür auf 1.246 (um 11,1 %) gesunken. Damit folgen Stadt und Bezirk insgesamt dem erfreulichen Landestrend, bei dem ein Minus von 6,1 % ausgewiesen wurde (die NÖN berichtete).

In Summe mussten die 150 Exekutivbeamten in der Region 2018 wegen 3.260 Kriminaldelikten eingreifen bzw. ermitteln, 2017 waren es noch 3.374 gewesen. Das Minus beträgt 114 oder 3,4 Prozentpunkte.

Sehr erfreulich ist die Aufklärungsquote. Gegenüber dem Landesschnitt von 53,6 % ist der Bezirk mit 53,5 % genau auf Kurs, in Krems liegt die Polizei mit 57,8 % sogar deutlich vorne.

Generell zeigt sich in der Statistik, dass sich Stadtbereich und Landbezirk bei einzelnen Deliktgruppen teils sehr stark unterscheiden. So stiegen beispielsweise die Einbruchsdiebstähle in der Statutarstadt um 10,5 Prozentpunkte (von 162 auf 179), am Land gingen sie um 38,3 % (!) – von 196 auf 120 – zurück.

Grafik: Gastegger Grafik: Gastegger

Im städtischen Bereich wurden mit 116 Fahrrädern um 18 mehr als 2017 (+ 18,4 %), im Bezirk 48 (gegenüber 63) oder 23,8 % weniger gestohlen. Während in Krems die Zahl der Körperverletzungen von 172 auf 245 gleich um 42,4 % nach oben schnellte, blieb die Zahl im Umland mit 86 (gegenüber 84 im Jahr 2017) fast gleich.

„Wir orten generell mehr Gewaltbereitschaft im städtischen Bereich“, bedauert Oberstleutnant Matousovsky. Nach oben gegangen sind „Strafbare Handlungen gegen Leib und Leben“ und „gegen sexuelle Integrität und Selbstbestimmung“. „Und die Gewalt in der Familie nimmt leider ebenfalls signifikant zu.“

Was dem Kremser Bezirkspolizeichef aber wichtig ist: „Sowohl in der Stadt als auch auf dem Land entsprechen die Zahlen der jüngsten Statistik den langjährigen Durchschnittswerten.“ Dass die aktuellen Werte keine Ausreißer sind, zeigt auch die NÖN-Grafik deutlich. Auch von vergangenen Höchstwerten Anfang der 2000er-Jahre ist man zum Glück deutlich entfernt.