Vom Fichtenwald zum Wald der Zukunft .

In kaum einer Region ist der Klimawandel so sichtbar, wie in den namensgebenden Wäldern des Waldviertels. Trockenheit und Borkenkäfern haben den Wälder in den letzten Jahren enorm zugesetzt. Vor allem die Fichten sind von den klimabedingten Ausfällen am stärksten betroffen.