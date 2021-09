Wenn am 6. September das neue Schuljahr beginnt, dann hat die Volksschule Gedersdorf einen neuen „Chef“: Stefan Racko hat die Agenden von Langzeitdirektorin Elisabeth Zillner übernommen, die den wohlverdienten Ruhestand angetreten hat.

Stefan Racko stammt aus Mollands und sein beruflicher Weg war ihm quasi in die Wiege gelegt: Seine Mutter war Direktorin an der Volksschule Langenlois, sein Vater war Direktor der damaligen Hauptschule Etsdorf, die jetzt Neue Mittelschule ist. Nach dem Besuch der Volksschule Schönberg besuchte Stefan Racko das Bundesrealgymnasium Ringstraße in Krems und absolvierte danach die Pädagogische Akademie in Krems, die er mit dem Lehramt für Volksschulen abschloss.

Sein Beruf führte Racko zuerst in die Hauptschule Gänserndorf 1, an die Haupt- und Polytechnische (PTS) Schule Kirchberg, an die PTS Tulln, an die NMS und PTS Etsdorf und an die Volksschule Rohrendorf.

Stefan Racko ist verheiratet, wohnt in Stratzing und hat einen 17-jährigen Sohn. Seine Hobbys sind Musik (er spielte auch in einer Band), Schwimmen (er war auch Bezirksschwimmreferent für das Jugendrotkreuz NÖ) und Computertechnik. Einige Zeit war er deswegen auch IT-Betreuer der Schulen im Bezirk Krems.