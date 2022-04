Hintenberger übersiedelt ins Betriebsgebiet Mautern

Werbung

Die Firma Hintenberger wird den Standort in Stein schon in Kürze verlassen: In der Mauterner Gemeinderatssitzung Ende März wurde der Verkauf eines Grundstücks mit rund 600 Quadratmetern im Gewerbegebiet an den Kremser Traditionsbetrieb beschlossen. Die Firma Hintenberger hat bereits vor Jahren eine Parzelle mit 8000 Quadratmetern im Mauterner Betriebsgebiet erworben, die kleinere Parzelle ergänzt somit die Bestehende.

„Wir planen einen kompletten Neubau und hoffen, bis Ende 2023, spätestens 2024, übersiedeln zu können. Mein persönlicher Traum wäre schon 2023, weil unser Unternehmen in diesem Jahr 100 Jahre alt wird.“ Hintenberger-Geschäftsführer Jens Dekarsky

Hintenberger-Geschäftsführer Jens Dekarsky dazu: „Derzeit läuft der Verkauf des Areals in Stein, wir waren am Areal immer räumlich platzgedrängt.“ In Mautern werde das für die Zimmerei, Dachdeckerei und Spenglerei anders: „Wir planen einen kompletten Neubau und hoffen, bis Ende 2023, spätestens 2024, übersiedeln zu können. Mein persönlicher Traum wäre schon 2023, weil unser Unternehmen in diesem Jahr 100 Jahre alt wird.“

Eine derartige Betriebsansiedelung bringt auch einen großen Impuls für die Gemeinde. Schließlich übersiedeln mit Hintenberger rund 50 Mitarbeiter, saisonal sogar mehr. Auch eine Vergrößerung des Unternehmens und eine zusätzliche Ausrichtung schließt Jens Dekarsky nicht aus: „Es gibt Gedanken, aber ich möchte noch nichts konkret sagen. Mit dem Kauf des zweiten Grundstücks hat die Firma Hintenberger in Mautern auf jeden Fall eine gute Zukunftsperspektive.“

