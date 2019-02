Das Projekt verbindet heuer Steinmauern mit vielen Möglichkeiten im Detail mit dem historischen Vorbild der Steinnischen für Bienenkörbe.

Bei Interesse kann neben der professionellen Steinbearbeitung bis hin zur künstlerischen Gestaltung (mit Christian Helling) auch das Flechten eines Strohbienenkorbes gelernt werden. Patrick McAfee, wohl einer der erfahrensten Trockensteinmaurer weltweit, bietet Sketching – das Zeichnen und Dokumentieren von Steinbauten und Steinlandschaften an.

Neben den TeilnehmerInnen aus vielen Nationen ist das Team der Trainer international wie nie zu vor und bietet Kontakte und neue Eindrücke.

Auch findet am 21.06.2019 um 20 Uhr eine kleine Sonnwendfeier beim Steinpentagon am Weinweg in Langenlois statt.

