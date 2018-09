Neues Konzept, neuer Name: Ab März 2019 wird im derzeitigen Einkaufszentrum Steinertor alles anders sein. Als „Kaffa & Kommii“ will man nach dem aktuell laufenden Umbau durchstarten. Das Haus wird sich dann als Eingang in die Altstadt, als „Marktplatz“ am Südtirolerplatz, präsentieren. Geschäftsführer Julian Seidl und Markenenentwickler Sebastian Streibel (Agentur „Ideenladen“) haben sich die Latte hoch gelegt: „Das Krems-Erlebnis für Kunden und Touristen soll hier beginnen!“

Wohnzimmer-Feeling statt Abflughallen-Atmosphäre: So wird es im neuen „Kaffa & Kommii“ ab März 2019 aussehen. | Rendering: Ideenladen

Kaffa & Kommii leitet sich von der Mundart-Version des Wortes „kaufen“ und dem Kommis (auch Commis, alter Ausdruck für den Handelsgehilfen oder kaufmännischen Angestellten, Anm.) ab. Das nach über einem Vierteljahrhundert Bestand in die Jahre gekommene Center mit rund 10.000 Besuchern pro Monat (8.000 Einfahrten in die Tiefgarage) will sich damit auch im Namen von der Vergangenheit lösen.

Der wichtigste Schritt passiert aber inhaltlich. Das jüngere, frischere Haus wird zum Marktplatz, in dem auch kleinere Marken ihre Chance haben. „Hier wird man einkaufen, verkaufen und sich treffen“, setzt Streibel voll auf die Neuausrichtung, die auch mit einer gediegenen Architektur (etwa in Nachahmung alter Geschäftsportale in Holz-Optik oder einem Panoramalift) einhergeht. „Das neue Haus wird ein Ort, an dem man länger bleibt.“

Besucher erwartet eine völlig neue Atmosphäre

Dass das Feeling der Atmosphäre einer „Durchgangspassage“, die das EKZ Steinertor derzeit mit seiner an eine Abflughalle am Airport erinnernden Atmosphäre hat, abgeschüttelt wird, ist auch Seidl ein Anliegen: „Das muss ebenso fallen wie die alte Bezeichnung. Der neue Name lässt ja einen großen Interpretationsspielraum zu.“ Im Logo finden sich bei genauem Hinsehen Symbole für alle Bereiche des neuen Kaffa & Kommii (Design, Kaffeehaus, Verkauf, Networking, WIFI…).

Neu werden schließlich auch die harmonischen, natürlichen Farben sein, durch die das Haus eine Symbiose mit der Stadtmauer eingeht. Der rote Faden auf dem Weg vom EKZ zum Wohnzimmer zieht sich auch hier durch. Im Hintergrund (Haustechnik, neue WC-Anlagen, …) wird beim Umbau ebenfalls sehr viel passieren.

Der März 2019 ist das ambitionierte Ziel für die Neueröffnung. Seidl: „Es wird harte Arbeit, das Center neu zu positionieren, aber es gilt, unter anderem 13.000 junge Menschen, die in Krems studieren, abzuholen. Und das Haus wird nach der Neuausrichtung ein wichtiges Tor zur Landstraße sein.“