Spitz wieder ohne Hausarzt

Ärztin/Arzt zur Nachbesetzung der Ordination in Spitz ab 1. Jänner 2022 gesucht: Die Marktgemeinde steht ab kommendem Jahr – wieder einmal – ohne Hausarzt da, die Ärztekammer NÖ hat die Kassenarztstelle ausgeschrieben.

Dr. Ferdinand Hannreich hatte sich vor drei Jahren (damals noch als Dr. Mayer) bereit erklärt, an zwei Tagen in der Woche die Kassenarzt-Ordination im Stiftungshaus in der Hauptstraße zu führen (die Hausarztpraxis war damals schon einige Monate lang nicht besetzt gewesen) – mit der Prämisse, dass ihm bald neue Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Diese wurden im Juli 2019 im Dachgeschoß des Gemeindehauses in der Hauptstraße eröffnet. Für etwa ein Jahr stand Hannreich dann sogar an vier Tagen die Woche für seine Patienten zur Verfügung, bis die Pandemie dies in weiterer Folge nicht mehr zuließ und wohl auch schuld daran ist, dass der Zustrom immer mehr nachgelassen hat und schlussendlich die Wirtschaftlichkeit der Praxis nicht mehr gegeben war.

Spitz hofft, als „attraktiver Fremdenverkehrsort“ mit guter Infrastruktur, barrierefreier Ordination im Ortszentrum und Arztparkplatz wieder einen Arzt „anlocken“ zu können. Beworben hat sich bislang allerdings für die „mindestens zehn Stunden bzw. zwei Tage pro Woche“ noch niemand, wie auch Ärztekammer-Mitarbeiterin Gertraud Wohlmuth bestätigt. Sie meint auch, dass „ein 1.600-Einwohner-Ort wohl zu klein für eine Vollzeit-Arztstelle“ sei.

Wenn die Kassenarztstelle tatsächlich verwaist bleibt, müssen sich die Bewohner einen Doktor in einer Nachbargemeinde suchen (wenn sie’s nicht sowieso in der Zwischenzeit schon getan haben) – und die betreiben alle eine Hausapotheke. Das könnte dann Auswirkungen auf die weitere Infrastruktur im Ort haben: Die Apotheke in der Hauptstraße meldete 2018 in der „arzt freien“ Zeit massive Umsatzeinbußen ...

Aufgeben will man in Spitz allerdings nicht so schnell. Vor allem Vizebürgermeisterin Maria Denk führt Gespräche mit Medizinern und setzt sich dafür ein, wieder einen Hausarzt im Ort zu haben: „Für die ältere Bevölkerung wäre das enorm wichtig.“