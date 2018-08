Für Freunde und Förderer, Partner und ehemalige Klienten öffnete die Sozialpädagogische Wohngemeinschaft Stiefern in der Vorwoche ihre Türen.

Freude über interessierte Besucher

In Staunen versetzte jene, die noch keine Gelegenheit zu einem Blick hinter die Kulissen gehabt hatten, vor allem die segensreiche Arbeit, die hier in den Lehrwerkstätten passiert. Aktuell werden acht Lehrlinge hier auf ihr Berufsleben vorbereitet. Werkstättenleiter Wolfgang Janek war die Freude über die Besucher anzusehen, als er neben ehemaligen Lehrlingen auch Josef Holzbauer vom BFI NÖ sowie Erwin Kirschenhofer und Fritz Leutl vom AMS Krems willkommen hieß.

Bunte Köstlichkeiten aus dem Garten

Mit den Partnern gemeinsam ist in den Werkstätten qualitativ hohe Arbeit möglich. Die derzeit drei Gärtnerlehrlinge sind Nadja Scheubrein anvertraut. Sie warteten den Gästen eine bunte Palette von Früchten und Gemüse aus eigenem Anbau sowie Säfte aus den Gartenfrüchten auf.

Selbstgemachtes Eis kam sehr gut an

Mit herrlichen Schmankerln aus der Küche verwöhnten die aktuell drei Lehrlinge gemeinsam mit ihrem Lehrherren Wolfgang Janek, der auch für diesen Teilbereich zuständig ist. Bei Kaffee und Kuchen sowie selbstgemachtem Eis ließ es sich in gemütlicher Atmosphäre gut plaudern.

Kreative Werke aus der Schlosserei

Last not least wird auch in der Schlosserei hervorragende Ausbildung geboten. Ausbilder Rainer Kaser hat zur Zeit zwei Lehrlinge unter seinen Fittichen, mit denen er eine kleine Ausstellung von Werkstücken im angenehm kühlen Erdkeller arrangiert hatte. Die Gästen staunten ob der Kunstwerke, die hier zu bestaunen waren.

Familiäre Atmosphäre beeindruckte

Ingesamt beeindruckte die Wohngemeinschaft mit der familiären, liebevollen Atmosphäre, die in vielen Details sichtbar wurde. Die Gäste fühlten sich jedenfalls wohl und bekamen vermittelt, dass man in der offenen Gemeinschaft immer über Gäste freut.

Ein Gast sorgte für eine Überraschung

Für eine freudige Nachricht sorgte Erwin Kirschenhofer, der ja im Hofbräu am Steinertor ein Benefiz-Pfitschigogerl-Turnier für die Stieferner Einrichtung organisiert hatte (die NÖN berichtete). Der Erlös – damals wurden an SPWG-Chefin Elisabeth Pauli 2.500 Euro übergeben – erhöhte sich noch mals. Weitere 1.340 Euro erhöhen den Ertrag auf 3.840 Euro!