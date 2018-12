Text: Eveline Gruber

Im Brunnensaal des Stiftes Göttweig wurde der Adventliche Zauber 2018 feierlich eröffnet. Pater Pius Nemes begrüßte dazu neben Bundesrat Karl Bader unter anderem auch den Landtagsabgeordneten Josef Edlinger, Bezirkshauptfrau Elfriede Mayrhofer und die Bürgermeister Gudrun Berger, Furth, und Roman Janacek, Bergern.

Abt Columban erinnerte an schwere Jahre

Abt Columban Luser erinnerte in seiner Ansprache an die Gedenkjahre 1918 und 1938. Von 1939 bis 1945 mussten die Mönche das Kloster Göttweig verlassen und lebten im Exil. Damals wurde das Gemälde der Geburt Jesu von Martin Johann Schmidt nach Bad Aussee gebracht – heute ist es wieder im Besitz der Göttweiger Mönche und wird im Museum in Kaisertrakt präsentiert.

Sehenswerte Ausstellung der Jugendlichen

Nach der Vorstellung des reichhaltigen Veranstaltungsprogrammes wurde die vom Jugendhaus gestaltete Advent-Ausstellung „Mach dein Herz auf und hoch hinein“ eröffnet. Diese von Jugendlichen gestaltete Ausstellung, bestehend aus vier Fenstern, ist in der Stiftskirche täglich von 5.30 Uhr bis 19.30 Uhr zu besuchen.

Erlös fließt noch in Dachsanierungs-Projekt

Nach Abschluss der Dachsanierung müssen noch die letzten Rechnungen bezahlt werden, und so wird auch der Erlös dieses Adventmarktes, der noch bis Sonntag, 9. Dezember, täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet ist, einen wertvollen Beitrag leisten. Traditionell sind die täglichen Adventkonzerte um 14.30 Uhr, sowie die von den Mönchen gestaltete „Guade halbe Stund“.

Reichhaltiges Angebot aus dem Klösterreich

Die beheizten Säle und Gänge sind liebevoll gestaltet, und Aussteller mit kulinarischen Schmankerln, Kunsthandwerk und Weihnachtsschmuck präsentieren hier ihr Angebot. Im Foyer erwartet die Besucher ein reiches Angebot aus Klöstern unter dem Motto „Schätze aus dem Klösterreich“. Im Seminarraum „Donau“ kann man dem Südtiroler Krippenschnitzer Thomas Comploi bei seiner Arbeit über die Schulter schauen.

Krippe ist ein ganz besonderer Anziehungspunkt

Die überlebensgroße Krippe von Thomas Comploi und Filip Moroder Doss ist ein besonderer Anziehungspunkt. Sie wird in der Benediktihalle präsentiert.

Die beiden Südtiroler Bildhauer haben sechs Monate an den sieben Figurengruppen aus Lindenholz, die 2,4 Meter hoch sind, gearbeitet. „Mir ist es ein Anliegen, die Besucher unseres Adventlichen Zaubers mit dieser Krippe einzuladen, innezuhalten und sich mit dem Geheimnis der Menschwerdung Gottes auseinanderzusetzen“,s o Abt Columban.

Kunstwerk erstmals in Österreich ausgestellt

Thomas Comploi, der alljährlich seine Werkstatt am Beginn der Adventzeit nach Göttweig verlegt und den Besuchern bei seiner Arbeit Einblicke gewährt, freut sich darüber, dass diese Krippe erstmals in Österreich gezeigt wird. Auch das Museum im Kaisertrakt ist geöffnet. Auch am, kommenden Wochenende sorgt ein abwechslungsreiches Kinderprogramm für Unterhaltung auch bei den Kleinen.