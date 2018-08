Bereits zum dritten Mal spielte die Jugentheaterproduktion heuer im Göttweiger Stiftshof: Insgesamt viermal wurde die romantische Komödie „Cyrano de Bergerac“ aufgeführt, dreimal war die Vorstellung restlos ausverkauft.

Trotz hochsommerlicher Temperaturen wurde vor den Aufführungen viel geprobt. „Heuer haben die Schauspieler bei 36 Grad täglich von 9 bis 21 Uhr geprobt und sowohl bei den Vorbereitungen als auch bei den Vorstellungen eine Topleistung erbracht“, erzählt Hauptorganisatorin Martina Reisinger-Grüner. Die Schauspieler verbrachten vor den Aufführungen zwei Wochen gemeinsam im Jugendhaus im Stift Göttweig, wodurch eine gute Gemeinschaft entstanden sei, so die Organisatorin.

„Es waren zwei sehr intensive Wochen, in denen ich mir Urlaub genommen habe, um an den Proben teilnehmen zu können. Ich bereue das keine Sekunde“, so der Schauspieler Matthias Geitzenauer, der bereits seit der ersten Aufführung der Jugendtheaterproduktion im Jahr 2014 dabei ist.

In den Jahren zuvor wurden von der Jugendtheaterproduktion „Jedermann“ (2014) und „Nathan der Weise“ (2016) aufgeführt. Mit „Cyrano de Bergerac“ in diesem Jahr konnte an die bisherigen Erfolge angeknüpft werden.