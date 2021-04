Columban Luser bleibt Abt des Benediktinerstiftes Göttweig. Das Konventkapitel hat am Donnerstag, 25. März, unter dem Vorsitz des Abtpräses der Österreichischen Benediktinerkongregation, Johannes Perkmann, Columban Luser in seiner Funktion durch Wiederwahl bestätigt.

Unter dem Vorsitz von Abtpräses Johannes Perkmann (2. von links), assis-tiert durch Erzabt Korbinian Birnbacher (rechts) und Prior Pater Michael Hüttl (links), wurde Columban Luser zum Abt des Benediktinerstiftes Göttweig wiedergewählt. Stift Göttweig/Eduard Knaack, Stift Göttweig/Eduard Knaack

33 stimmberechtigte Mönche beteiligten sich an der Wahl, die nach einer gemeinsamen Festmesse zu „Verkündigung des Herrn“, 25. März, in der Stiftskirche stattfand. Die NÖN bat den Abt zum Interview, um über die Herausforderungen und Aufgaben seiner bevorstehenden zweiten Amtszeit zu sprechen.

NÖN: Was sagen Sie zu Ihrer Wiederwahl? Dazu, dass die Gemeinschaft offenbar ein Interesse hat, dass Sie dieses Amt auch weiterhin ausführen?

Columban Luser: Meine Amtszeit, in der ich noch stehe, läuft ja eigentlich erst im Sommer ab. Wir haben aber im Sommer voraussichtlich einige Umbesetzungen in unseren Pfarren im Gange, weswegen wir diese Wahl vorgezogen haben. Bei dieser vorgezogenen Wahl ist es mir damit auch um Rechtssicherheit gegangen. Es ist sehr häufig oder meistens so, dass man nach einer Amtszeit gefragt wird, ob man bereit wäre für eine weitere. Wenn die Gemeinschaft meint, dass es für sie gut ist, dann bin ich bereit dazu.

War Ihnen die Wiederwahl ein Anliegen, oder musste man Sie zur Weiterführung der Abt-Funktion drängen? Haben Sie lange überlegen müssen?

Luser: Natürlich, wenn nach zwölf Jahren so ein Ende der Amtszeit daherkommt, beschäftigt man sich schon auch mit dem Gedanken, ob es Sinn macht, weiter im Amt zu bleiben. Dieser Gedanke ist in mir schon länger herumgegangen. Die Gemeinschaft wollte dann auch schon rechtzeitig wissen, ob ich für eine weitere Amtszeit bereit bin, oder ob sie sich anders einstellen muss. Somit habe ich rechtzeitig dieses Signal gegeben. Aber es hat in mir schon einen Nachdenkprozess ausgelöst, ob ich mich dieser Aufgabe noch einmal neu stellen soll. Dieser Prozess hat auch dazu geführt, dass ich die Amtszeit, die ich jetzt durch diese Wahl antrete, als limitiert sehe. Nach unseren Statuten würde diese Amtszeit ja sechs Jahre dauern. Ich habe sie von mir aus limitiert und reduziert auf vier Jahre, nämlich bis zu meinem 70. Geburtstag.

Das große Renovierungsprojekt des Stiftes Göttweig ist abgeschlossen. Was sind die zentralen Vorhaben der kommenden Jahre?

Luser: Das kann man nicht so genau sagen, weil das sehr davon abhängig ist, was die wirtschaftliche Situation von dem vorigen und heurigen Jahr für die nächste Zeit erlaubt. Die Jahre 2020 und 2021 haben auch auf unser Budget eine sehr ungünstige Auswirkung. Ein großes Anliegen ist, dass wir in absehbarer Zeit im Stift für die Besucher barrierefrei werden wollen. Ganz sicher aber haben wir auf lange Sicht die Renovierung des gesamten Hauses im Blick – die Kirchenfassade und die Fassade des Klosters zum Beispiel. Da haben wir den Wunsch, dass sowohl die Ostseite als auch die Nordseite so renoviert werden wie die Südseite, die wir im Zuge des Dachprojektes ja fertig restaurieren konnten. Es gibt auch noch andere Überlegungen, die aber noch nicht ausgereift sind. Bei unseren Renovierungsvorhaben blicken wir bereits auf das Jahr 2033, unser 950-Jahr-Jubiläum.

Was sehen Sie dabei persönlich als Ihre größten Aufgaben in der nächsten Zeit?

Luser: Eine große Herausforderung wird sicherlich die Sorge um den klösterlichen Nachwuchs sein, um neue junge Mönche. Dem werden wir sehr viel Beachtung schenken müssen. Eine weitere große Herausforderung wird auch die sein, dass wir mit Herbst ja mit der ISK eine Schule im Haus haben werden, die sicherlich auch einiges an Aufmerksamkeit brauchen wird. Dann, denke ich, wird es immer mehr auch große Aufgabe sein, unsere Pfarren, die uns anvertraut sind, gut zu begleiten. Und ein Augenmerk wird auch auf unser Jugendhaus gelegt werden, das durch die Schule vom Platzangebot um die Hälfte reduziert wird. Unser Ziel ist es, das Jugendhaus in eine neue Richtung zu führen und zu überlegen, wie wir dieses für junge Menschen attraktiv machen können, sodass sie auch gerne zu uns kommen und hier das entdecken, was uns zutiefst prägt und bestimmt: ein Leben aus dem Glauben auf der Suche nach Gott.

Gibt es bei der klösterlichen Gemeinschaft Bedarf an Veränderungen? Sind Sie mit der Entwicklung zufrieden?

Luser: Jeder Abt hat Sorge um den klösterlichen Nachwuchs. Das ist sicherlich eine der wichtigsten Aufgaben im Kloster; dem gilt es besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Ich würde mir wünschen, dass wir einige Eintritte mehr hätten, als das jetzt der Fall ist. Zur Zeit haben wir vier in unserer Ausbildung. Da würden wir sicherlich noch mehr brauchen und vertragen. Ich hoffe sehr, dass Gott uns die zuführt, die er uns zugedacht hat. Nachwuchs hängt immer sehr davon ab, ob sich jemand von Gott berührt und berufen fühlt und dann konkret hier andockt. Das kann man im Grunde aber nicht „machen“, sondern nur als Geschenk und als Gabe annehmen.

Welche Erfahrungen aus den ersten zwölf Jahren kommen Ihnen bei der Leitung des Konvents und den anstehenden Herausforderungen zugute?

Luser: Natürlich sammelt man im Laufe der Jahre sehr viel an Erfahrung. Es kommt etwas an Routine dazu, was vielleicht auch eine gewisse Gefahr sein kann. Es ist sehr entscheidend, mit Ruhe und Gelassenheit an Situationen heranzugehen, mit denen man täglich konfrontiert ist. Was mir bestimmt sehr zugutekommt ist der Umgang mit meinen Beratungsgremien. Das gute Hinhören ist ein wesentliches Element in der Leitungsaufgabe. Das zählt zu meinem wichtigsten Erfahrungswert, mit diesen ratgebenden, begleitenden Personen gut in Verbindung zu sein. Im Laufe von zwölf Jahren entsteht auch ein großes Beziehungsnetz über das Kloster hinaus – zu Politik, Wirtschaft, Kunst etc. Auch da weiß ich mittlerweile, wo man andocken, Hilfe und Rat bekommen kann. Dieser Erfahrungsschatz der Menschen, die mit uns leben und kooperieren, wird mir sicher sehr zugutekommen.

Sie sind aktuell 65 Jahre alt. Ihre zweite Amtszeit hat mit dem Jahr 2025 ein kurzfristiges „Ablaufdatum“. Denken Sie auch schon über Ihre Nachfolge nach?

Luser: Natürlich. Ich denke, wenn so klar ausgesprochen ist, dass diese Amtsperiode nur noch vier Jahre dauern soll, dann geht dieses Thema auch schon bei der klösterlichen Gemeinschaft mit. Es wurde von mir auch schon bei dieser Wahl deutlich angesprochen, ob sich die Gemeinschaft nicht gleich auf eine längere Phase einstellen will, statt auf dieses kurze Intermezzo von vier Jahren. Also diese Frage steht sicherlich bereits jetzt im Raum.

Was ist Ihre größte Hoffnung für die kommenden vier Jahre?

Luser: Die größte Hoffnung ist, dass wir weiterhin in großer Einheit unterwegs sind und die Gemeinschaft nach innen hin wächst, in einer spirituellen Tiefe. Das ist meine Hoffnung, dass das vertieft geschehen kann. Wir wollen ein lebendiges und frohes Zeugnis des Glaubens nach außen geben und das klare Signal senden: Wir verstehen uns mit unserem ganzen Denken und Dasein, mit unserem Beten und Wirken in Verbindung mit allen Menschen und wollen ein Ort der Begegnung sein, wo Menschen Gott und einander begegnen können.