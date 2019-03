Mit den Musikarchiven der Klöster Göttweig, Melk und Klosterneuburg beschäftigt sich ein aktuelles Forschungsprojekt der Donau-Universität Krems. Die NÖN sprach mit Bernhard Rameder, Kustos der Sammlungen von Göttweig, über die unbekannten Schätze, die im Stift lagern.

NÖN: Was befindet sich im Musikarchiv von Göttweig?

Bernhard Rameder: Knapp über 4.000 handschriftliche Musikalien und knapp über 3.000 gedruckte Musikalien – sogar ganze Messen und Opern. Beim Stiftsbrand 1718 ist zwar viel zerstört worden, aber seit der Zeit ist sehr viel angekauft worden, und auch die Mönche haben viel selber komponiert.

Sind auch Werke bekannter Komponisten darunter?

Ja, es sind auch Mozart, Haydn, Beethoven dabei, allerdings keine Originalnoten, sondern Abschriften. Aber es gibt ein paar Highlights – zum Beispiel einen ganz kurzen eigenhändigen Brief von Beethoven oder eine Schnupftabakdose, die nachweislich Mozart gehört hat. Man hat eben versucht, auch von den großen Meistern etwas zu ergattern.

Was ist das Ziel des Forschungsprojektes der Donau-Universität?

Es wird eine Datenbank aufgebaut, in der die Bestände dieser drei Klöster abrufbar sind und verglichen werden können. Außerdem werden Hunderte Musikalien detailliert beschrieben. Meine Aufgabe als Kustos ist es, die Wissenschaftler im Archiv zu unterstützen.

Wird auch für die breite Öffentlichkeit etwas publiziert?

Es werden auch Noten gesetzt und publiziert, damit die Schätze, die in den Klöstern liegen, zum Beispiel auch für Chöre verfügbar sind. Das Projekt soll eine Initialzündung sein, damit sich Chorleiter oder Organisten mit den Klosterarchiven beschäftigen, sodass mehr von der großartigen Musik, die da lagert, zur Aufführung kommt.

Das Projekt läuft jetzt ein Jahr. Ist dabei schon etwas entdeckt worden, was Sie überrascht hat?

Ja, ich habe selber im Archiv eine Aufstellung von Musikalien aus dem Jahr 1597 entdeckt. Der Schulmeister hatte aufgeschrieben, was für Musikstücke im Kloster vorhanden waren. Das ist insofern eine Sensation, als sich aus dieser frühen Zeit praktisch keine Noten und Listen erhalten haben. Das heißt, man kann von keiner Stadt oder Institution sagen, was in dieser frühen Zeit für Musik gehört wurde, aber von den Klöstern und vor allem von Göttweig weiß man es.

Warum gibt es im Musikarchiv von Göttweig eigentlich noch so viel zu entdecken?

Während der nationalsozialistischen Enteignung von 1939 bis 1945 war das Musikarchiv zuerst in Wien und dann in Altenburg. Als es 1947 zurückkam, war es in großer Unordnung. Es hat fast bis in die 90er Jahre gedauert, es wieder zu ordnen. In den vergangenen Jahren wurde das Archiv dann verstärkt für die Forschung geöffnet.