Bezirk Krems: Für Lehrlinge alle Türen offen

Im Frühling starten die Unternehmer mit der Lehrlingssuche: „Jugendliche zu finden, ist nicht immer einfach“, weiß der Further Unternehmer Martin Menhart, der vier Lehrlinge im Bereich Elektrotechnik sowie Heizungs-, Sanitär- und Lüftungstechnik anstellt. „Wir haben früher mit der Suche begonnen, werben unter anderem bei McDonald’s, um Junge zu erreichen.“ Mundpropaganda werde immer wichtiger.

Das sieht auch SLA-Geschäftsführer Ernst Taschl in Mautern so: „Bei uns werben Lehrlinge oft ihre Freunde. Wir suchen auch über Internet und Einschaltungen.“ Quereinsteiger würden gerne genommen: „Wir stellen heuer deshalb keinen Lehrling ein. Es hat sich ein talentierter Nachzügler gefunden.“

Bei Thomas Dorfer im Landhaus Bacher werden Quereinsteiger ebenso gerne genommen. Heuer werden drei bis vier Jugendliche gesucht, sechs Lehrlinge seien derzeit in Ausbildung: „Wir haben zum Beispiel eine Schulabgängerin der Hotelfachschule, die mehr in der Praxis lernen wollte.“ Entscheidend sei laut Dorfer ein gutes Betriebsklima und, dass man Jugendlichen die Zeit gibt, sich zu entwickeln: „Beim Schnuppern bekommen die Jungen einen ersten Eindruck, was sie bei uns erwartet.“

Die Jugendlichen, die im Landhaus lernen, seien sehr interessiert trotz Arbeit am Abend und Wochenende, lobt Dorfer: „Work-Life-Balance besteht aus Arbeit und Leben. Das heißt, dass einem der Beruf, den man lernt, auch Spaß machen soll.“

Schnuppern sei ein wichtiger Schlüssel für Unternehmen und Jugendliche, so der Mauterner Glaser Alexander Fuchs: „So bekommen die Jungen ein Bild über den Beruf.“ Martin Menhart ergänzt: „Ob jemand eine Lehre will, sieht man schnell. Manche Jugendliche spielen mit dem Handy, andere wollen voll anpacken.“

Ist die Lehre abgeschlossen, stehen die Jobchancen gut. In der Regel werden gute Lehrlinge von den Unternehmen übernommen, so die vier Unternehmer unisono. Glaser Fuchs: „Wir fördern zusätzlich Weiterbildungen.“ Aktuell macht ein Mitarbeiter den Meisterkurs. Bei SLA in Mau-tern ist für Engagierte ebenso bei der Lehre nicht Schluss, so Geschäftsführer Taschl: „Wir haben vier Meister und fördern Ausbildungen. Das steigert schließlich unsere Qualität.“

