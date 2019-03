Es ist ein Problem, das die Gastronomie schon lange begleitet. Gäste, die erst einen Tisch reservieren, dann aber kurzfristig absagen oder gar ohne Abmeldung nicht auftauchen. Dem Wirt entgeht dadurch – sofern keine Laufkundschaft kommt – gutes Geld.

Vor allem in Wien entdecken deswegen jetzt immer mehr Gastronomen Stornogebühren für sich. Sie setzen dafür auf Onlinebuchungen, bei denen der Gast auch seine Kreditkartennummer angeben muss.

Erscheint er nicht oder sagt außerhalb eines vom Wirt selbst festgelegten Zeitraums vor dem geplanten Restaurantbesuch ab, wird eine Stornogebühr abgebucht. Die kann in der Höhe von Lokal zu Lokal variieren. Alleine in der Bundeshauptstadt sollen so schon rund 200 Gastronomen zumindest auf einen Teil der entgangenen Kosten kommen.

„Für uns ist das eine Katastrophe, wenn Leute Tische reservieren und dann nicht absagen.“ Thomas Dorfer, Küchenchef des Landhaus Bacher

Im Bezirk Krems wird die Praxis, die in der Spitzengastronomie schon seit einigen Jahren üblich sein soll, noch nicht gelebt. Auch im Landhaus Bacher in Mautern, das erst vor Kurzem vom Falstaff erneut zu Niederösterreichs bestem Restaurant gekürt wurde (die NÖN berichtete), gibt es kein „Strafgeld“ für unzuverlässige Gäste.

Auch im Landhaus Bacher um Küchenchef Thomas Dorfer gibt es keine Stornogebühren. | NOEN

Wenngleich die auch in der Römerstadt ein Problem sind, wie Küchenchef Thomas Dorfer betont: „Für uns ist das eine Katastrophe, wenn Leute Tische reservieren und dann nicht absagen.“ Bei Kollegen in anderen Ländern seien Stornogebühren gang und gäbe. „Ich glaube, dass auch unsere Gäste dafür Verständnis hätten.“ Nachgedacht sei darüber aber bisher nicht worden.

Auch in Harald Schindleggers Flagship-Restaurant „2Stein“ in Krems-Stein kommt es immer wieder vor, dass Gäste trotz Reservierung nicht erscheinen. „Das ist aber kein großes Problem bei uns, weil wir so viele Gäste haben, dass wir immer wieder jemanden wegschicken müssen.“ Dennoch rufe das Team des Großgastronomen bei Reservierungen ab acht Personen einen Tag vorher an, um nachzufragen, ob der Termin eingehalten werde. „Viele sagen dann, es kommen gar nicht so viele Leute.“

„Ein- bis zweimal im Monat“ kommt es im Gasthaus Gutmann in Zöbing vor, dass Gäste den Wirt sitzen lassen, sagt Senior-Chef Hansi Gutmann. „Das sind Einbußen, die man nicht mehr wettmachen kann.“ Überlegungen, Stornogebühren einzuführen, gebe es trotzdem nicht. „In so einer Klasse sind wir nicht“, so Gutmann.