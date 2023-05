Statt Petriheil: Kriminelle Fischer gingen der Polizei ins Netz

Statt einen Fang an die Angel zu bekommen und mit dem Netz aus dem Wasser zu holen, gingen die beiden nämlich selbst der Polizei ins Netz.

Volltreffer bei Fischer-Kontrolle

Wie erst jetzt bekannt wurde, waren Passanten am 11. Mai gegen 19 Uhr zwei Männer in Begleitung eines Kindes beim Stausee Thurnberg aufgefallen, von denen sie vermuteten, dass sie dem „Schwarzfischen“ nachgingen. Beamte der Polizeiinspekh tion Rastenfeld nahmen sich des Hinweises an und fuhren zum See. Tatsächlich ertappten sie zwei Rumänen - 20 und 37 Jahre alt - beim Fischen ohne Berechtigungskarte. Doch damit nicht genug. Die beiden Männer hatten, wie sich bald herausstellen sollte, noch einiges mehr auf dem Kerbholz.

Gefälschte Führerscheine gefunden

Denn während der Amtshandlung kam ein Mann dazu, der bei den Rumänen seine Angelrute wiedererkannte. Sie war ihm bei einem Einbruchsdiebstahl gestohlen worden! Eine Nachschau im Fahrzeug der augenscheinlich Kriminellen brachte weitere „Sünden“ zutage. So wurden bei ihnen ein englischer und ein italienischer Führerschein gefunden, die offensichtlich gefälscht worden waren. Zu den Untersuchungen über die Herkunft der Angelrute werden sich jetzt auch mehrere andere Anzeigen, unter anderem wegen Fälschung besonders geschützter Dokumente, gesellen.

