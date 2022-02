„Hofladen“ kommt: Heurigenwirte bieten Schmankerl

Regionale Spezialitäten und Produkte werden immer gefragter. Die Straßer Heurigenwirte Sonja Lager-Chalopek und Werner Lager wollen derartige Angebote auch in Straß etablieren und eröffnen am 1. März „‘s Vorratslager“. Dort wird es viele Produkte aus der Region – aber nichts aus dem Ausland geben!

„‘s Vorratslager“ wird täglich (auch am Sonntag!) von 7 bis 22 Uhr geöffnet sein. Zutritt erhält man ausnahmslos mit der Bankomatkarte, über die dann auch die Bezahlung abgewickelt wird. Im breit gefächerten Sortiment wird es auch Produkte aus Straß wie Teigwaren von Doris Wasserburger, Wild von „Jagd und Wild“, saisonale Produkte vom Lerchenhof in Diendorf, Kaffee von Jelinek aus Gösing und viele andere regionale Köstlichkeiten geben. Die Kunden können im Sortiment gustieren und die Waren dann am Kassenterminal einscannen und bezahlen.

Für einen überraschenden Besuch gewappnet

Hintergrund dieser Geschäftsidee ist, dass man einerseits jederzeit auf ausgesuchte Schmankerl aus der Region Zugriff hat: „So kann man sich fürs Wochenende oder auch für einen überraschenden Besuch mit Lebensmitteln, aber auch mit netten Geschenkartikeln eindecken“, erzählt die Familie Lager, die auch den Heurigen „‘s Weinlager“ in der Hasel-Kellergasse betreibt. Andererseits werden ebenfalls Geschenkgutscheine im Scheckkartenformat angeboten, die mit einem beliebigen Betrag an der Kasse aufgeladen werden können. Damit können sich auch Bekannte und Freunde am neuen Angebot aus Straß erfreuen.

