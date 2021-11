Hoher Titel für Winzerin Birgit Eichinger

Seit 1992 ist Birgit Eichinger „im Geschäft“. Seit Jahren ist sie mit ihrem Musterweingut in den Siegerlisten von nationalen und internationalen Weinverkostungen vertreten. Birgits Weine gelten als Spiegelbilder der besten Kamptaler Lagen wie Heiligenstein, Lamm und Gaisberg. Der jüngste Titel kann als eine Würdigung der geleisteten Arbeit und als ein perfektes Geschenk zum 30. Lesejubiläum betrachtet werden.

Bewertet wurde vom Wirtshausführer in den Kategorien „Wirt“, „Winzer“, „Weinmensch“, „Weinwirte“ und „Aufsteiger“. Birgit Eichinger konnte sich mit ihrem Sieg in der Kategorie Winzer gegen über 250 Top-Winzer durchsetzen. Der „Wirtshausführer“ ist in seiner 23. Ausgabe erschienen. Er präsentiert 1.000 beste Genießer-Wirtshäuser in Österreich, an der Adria und in Friaul, Istrien, Slowenien und Südtirol, weiters 71 neue Lokale, 400 Lokale die „Nachhaltig Wirten“ und 250 Top-Winzer.