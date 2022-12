Polizisten sahen Unfall Stratzdorf: Alkolenker fuhr auf Abfahrt von der S 5 in Graben

Martin Kalchhauser

E in kurioser Vorfall ereignete sich am 18. Dezember um 6 Uhr Früh auf der Stockerauer Schnellstraße. Bei der Abfahrt Stratzdorf geriet ein Pkw-Lenker in den Graben - vor den Augen der Polizei!