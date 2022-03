Stratzdorf: Frontal-Crash auf Stockerauer Schnellstraße

Zu einem folgenschweren Unfall kam es am 10. März kurz nach 14 Uhr auf der Stockerauer Schnellstraße (S 5) östlich der Anschlussstelle Stratzdorf. Wegen eines ungeklärten Zwischenfalles kam ein Pkw auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen slowenischen Sattelschlepper.

Gegenstand gegen Frontscheibe

Weil nach Angaben des Lenkers, eines 73-jährigen Pensionisten aus Leitzersdorf, plötzlich ein Gegenstand gegen die Windschutzscheibe seines Pkws geschleudert worden war, hatte er diesen auf der Fahrt Richtung Krems verrissen. Just zu dieser Zeit kam jedoch der Lkw entgegen, den ein 47-jähriger Slowene Richtung Wien lenkte. Auch er versuchte, den Unfall durch unvermitteltes Auslenken zu verhindern.

Auto landete in angrenzendem Feld

Dennoch kam es zum frontalen Zusammenstoß, bei dem der Pkw in die rechte Seite der Zugmaschine krachte. In der Folge wurde das Auto durch die Wucht des Zusammenstoßes über die Böschung, durch den Wildzaun und weiter auf ein Feld neben der Schnellstraße geschleudert, wo es auf den Rädern zu stehen kam.

Großeinsatz für FF und Rotes Kreuz

Neben der zuständigen Feuerwehr Theiß wurden die Florianis aus Rohrendorf, Gedersdorf und Grafenwörth zum Notfallort beordert. Seitens des Roten Kreuzes rückten mehrere Rettungsfahrzeuge aus Krems sowie der Notarzthubschrauber Christophorus 2 aus. Auch der Bezirkseinsatzleiter stand zur Koordination der Rettungsarbeiten im Einsatz.

Zwei Verletzte aus Wrack geholt

Hand in Hand gelang es den Helfern, den Lenker und die Beifahrerin aus dem Unfallfahrzeug zu befreien. Dazu wurde mit dem hydraulischen Rettungsgerät ein Zugang geschaffen und in weiterer Folge die Opfer mit dem Spineboard aus dem Fahrzeug gerettet. Die Beifahrerin des Pkws erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der Behandlung an Ort und Stelle ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

Lenker gefährdeten Einsatzkräfte

Zwei weitere Verletzte - den Lenker und die Beifahrerin aus dem Lkw - brachten Rettungsfahrzeuge ins Kremser Klinikum. Der Brummi-Pilot selbst blieb unverletzt. Ärger herrschte bei den Einsatzkräften über die mangelnde Disziplin mancher Autofahrer. Immer wieder wendeten einzelne im Stau ihre Pkws und brachten damit sich und auch die Einsatzkräfte in Gefahr.

Kran-Einsatz konnte ausbleiben

Während für die Bergung des Lkws das in Krems stationierte Kranfahrzeug angefordert wurde, gelang es dem Fahrmeister der FF Grafenwörth, das Schwerfahrzeug mit einer Schleppstange zum Abtransport flott zu machen, womit sich der Kran-Einsatz erübrigte. Ein Rüstlöschfahrzeug entfernte den beschädigten Laster von der S 5.

Folgeeinsatz bei Pkw-Brand

Während die anderen Kräfte nach getaner Arbeit wieder einrücken konnten, gab es für einige einen Folgeeinsatz. Die Helfer wurden zu einem brennenden Pkw nach Jettsdorf beordert. Das Tanklöschfahrzeug der FF Gedersdorf wurde aus dem Einsatz gelöst und wechselte den Notfallort. Dort gab es jedoch schnell Entwarnung. Es hatte sich nur um eine starke Rauchentwicklung infolge eines technischen Defekts gehandelt ...

