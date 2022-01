Aufwertung für Fanny-Fundort

Groß war 1988 die Aufregung, als in einer Baugrube für einen Wasser-Hochbehälter auf dem Galgenberg, unmittelbar auf der Gemeindegrenze zwischen Stratzing und Krems-Rehberg, eine rund 36.000 bis 38.000 Jahre alte Venusfigur gefunden wurde. Sie wurde als „Fanny vom Galgenberg“ international bekannt. Die Gemeinde hat danach rund um den Fundort den sogenannten „Eiszeitwanderweg“ errichtet, der nicht nur bei Familienwanderungen, sondern auch bei Schulausflügen immer gerne genutzt wurde. Es gab Führungen, „Steinzeitliches Lagerfeuergrillen“ und Bogenschießen. In den vergangenen Jahren hat der Glanz des Weges deutlich nachgelassen, das Interesse flachte ab. Das soll jetzt anders werden.

Die Gemeinde Stratzing wird in den kommenden Wochen unter Mitwirkung von Leader Kamptal den Eiszeitwanderweg neu inszenieren. So sollen entlang des Wanderweges zehn Stationen mit Lehrbildern und geschichtlichen Informationen dazu aufgestellt werden. So werden etwa auf einer der Tafeln die Ernährung und das Leben der Menschen der damaligen Zeit dargestellt und erklärt. Eine weitere Tafel wird sich beispielsweise den Werkzeugen in der Steinzeit widmen. Hier können sich Interessierte auch interaktiv damit beschäftigen, wie die Menschen in der Steinzeit gearbeitet haben. Eine der zehn Schautafeln wird außerdem einen Ausblick auf die Strukturen der Gegend bieten, die sich den Menschen in der Steinzeit gezeigt haben.

Kosten wird das Projekt rund 50.000 Euro und wird von einer Firma aus Leobendorf gestaltet. Die Gemeinde muss die Last aber nicht alleine tragen: Das Land Niederösterreich, Eco Plus und Leader Kamptal fördern das Projekt mit rund 60 Prozent der Kosten. Gemeinderat Julian Seidl freut sich schon auf die Fertigstellung und Präsentation: „Die Arbeiten sollen noch im ersten Quartal 2022 fertiggestellt sein!“