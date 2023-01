Große Gefahr für Wertstoffzentrum

Werbung

Fast genau ein Jahr nach dem Brand im Wertstoffzentrum (am 19. Jänner 2022) gab es am 9. Jänner wieder Alarm. Kurz nach 6 Uhr Früh stand ein Grünschnittcontainer in Flammen. Durch das rasche Eingreifen der FF Stratzing konnte ein größeres Feuer und damit massiver Schaden verhindert werden.

Fehlender Hausverstand bei der Asche-Entsorgung

Wie sich herausstellte, war so wie ein Jahr davor falsch entsorgte Asche die Ursache des Brandes. „Eigentlich sollte der Hausverstand Alarm schlagen, wenn man heiße Asche im Grünschnittcontainer mit Laub und Grünschnitt entsorgt“, ärgert sich FF-Chef Thomas Czipin. „Schade, dass die negativen Beispiele nicht lange genug im Gedächtnis bleiben.“

„Asche ist definitiv im Hausmüll zu entsorgen und keinesfalls im Sammelzentrum!“, betont Abfallberater Günter Weixelbaum. „Holzasche gehört in die Biomülltonne, Koks- und Kohleasche in den Restmüll. Das mehrtägige Auskühlen in einem feuerfesten Kübel vor dem Einfüllen in die Kunststofftonne ist ein erforderliches Muss!“

„Wir sind wieder mit einem blauen Auge davongekommen – dank des Einsatzes der Feuerwehr“, lobt GV-Geschäftsführer Gerhard Wildpert und mahnt zu mehr Sorgfalt: „Ein komplettes Sammelzentrum und im Fall von Stratzing auch noch ein Lager zu verlieren, wäre logistisch und wirtschaftlich eine Katastrophe.“

