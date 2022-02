Klimafreundlich Wein anbauen

Der Ort ist weltweit bekannt – speziell wegen der Venus vom Galgenberg, die 1988 auf dem ehemaligen Galgenberg im Zuge von Bauarbeiten für einen Wasser-Hochbehälter gefunden wurde. Sie wird von den Stratzingern auch liebevoll „Fanny“ genannt. Der Weinbau in der Gemeinde ist nicht so weit bekannt wie die Fanny, aber in Kennerkreisen werden die Stratzinger Weine hoch gelobt.

Einer der Stratzinger Winzer – Christian Mößlinger – verbindet die jahrhundertelange Geschichte des Weinbaus in Stratzing (die erste urkundliche Erwähnung gab es 1209) mit modernsten klimapositiven Anbautechniken. Und stellt damit auch noch einen Bezug zur „Fanny“ her.

Der Familienbetrieb hat schon seit längerer Zeit daran getüftelt, wie Wein klimafreundlich und nachhaltig angebaut werden kann. Jetzt trägt die Arbeit der Familie Früchte: Stolz präsentieren sie ihre klimapositiven Weine, einen Grünen Veltliner und einen Blauen Zweigelt. Es sind die ersten Weine ihrer Art in Österreich, und sie gelten als ein wichtiger Beitrag zu einer besseren Zukunft für uns alle.

Die Grundidee hinter dem klimapositiven Anbau hört sich einfach an: „Wir haben in unseren Weingärten eine spezielle Pflanzenkohle ausgebracht, die das CO 2 im Boden dauerhaft bindet. Damit erreichen wir eine positive Klimabilanz für unsere beiden ,Klimapositivʼ-Weine“, berichtet Christian Mößlinger. Diese Pflanzenkohle bindet mehr CO 2 im Boden, als bei der Produktion verursacht wird! So kann eine jederzeit nachvollziehbare positive Klimabilanz erreicht werden, die auch durch ein „Klimapositiv-Label“ auf den Flaschen ausgewiesen wird. Derzeit stehen zwei klassische Weine, ein Grüner Veltliner sowie ein Blauer Zweigelt, mit diesem Label zum Verkauf bereit. Weitere sollen folgen und man hofft, so bald wie möglich die gesamte Produktion auf klimapositive Erzeugung umstellen zu können.

In der Familie steht auch schon der Nachwuchs in den Startlöchern: Sohn Georg (25) bringt sich immer mehr in das Tagesgeschäft ein. So treffen Tradition und Wissen auf neue Ideen und Kreationen.

