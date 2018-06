Mit einer Feldmesse im Lorenz-Hof, einem der ältesten Häuser des Ortes, wurde des Jubiläums „30 Jahre Fanny-Weine“ gedacht.

Hausbesitzer machten für Gäste Platz

Pfarrer Robert Bednarski zelebriete eine Messe im Freien, im Anschluss gab es einen Frühschoppen mit dem Windmühlen-Echo aus Retz. Weinbauvereins-Chef Christian Mößlinger freute sich über den großen Zuspruch zur Veranstaltung im Haus, das dessen Besitzer, Hilde und Harald Lorenz, für die Veranstaltung zur Verfügung gestellt hatten.

Auch Rahmenprogramm fand Anklang

Im Rahmenprogramm gab es die Möglichkeit zur Besichtigung von Traktor-Oldtimern des Old Vehicle Clubs (OVC), der mit einigen schönen Fahrzeugen angereist war. Auch dem Kettensäge-Schnitzer Josef Wahlmüller konnte man bei seiner kunstvollen Arbeit über die Schulter schauen.

Stratzing ist ein „Mekka des Weines“

Bürgermeister Josef Schmid lobte Stratzing als das „Mekka des Weines“ und verwies auf den weltbesten Grünen Veltliner, den vor einigen Jahren das Weingut Türk gekeltert hat. Der Ort liege auf einer „kulturellen Ader“ meinte er und erinnerte an den „Zufallsfund“ der Fanny vom Galgenberg im Zuge de raushubarbeiten für einen Wasser-Hochbehälter für die Stadt Krems.

Ort hat „eminente urzeitliche Besiedelung“

An den Fund der Steinzeit-Statue am 23. 9. 1988 ging auch Forscherin Christine Neugebauer-Maresch in ihren Worten ein. „Der ganze Ort weist eine eminente urzeitliche Besiedelung auf. Das zeigt sich gerade wieder auf der B 37-Baustelle“, sagte sie. „Man muss bei praktisch jeder Baustelle in Stratzing darauf achten, was zutage gefördert wird.“