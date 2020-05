Sekundenschlaf: Drei Verletzte bei Frontalcrash .

Weil der Ober-Grafendorfer Lenker eines Pkw am Steuer eingeschlafen war, kam es am Nachmittag des Christi Himmelfahrts-Tages auf der Bundesstraße 37 bei Stratzing zu einem schweren Unfall. Der Pkw krachte frontal in einen entgegenkommenden Linienbus.