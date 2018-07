Groß war die Bestürzung in der Gemeinde Stratzing, als Anfang vergangener Woche bekannt wurde, dass der langjährige und beliebte Pfarrer Pater Nivard Konrad am 30. Juni im 83. Lebensjahr und im 56. Jahr seines Priestertums gestorben ist. Am kommenden Mittwoch, 11. Juli, findet um 19 Uhr in der Kapelle Gneixendorf die Betstunde statt. Die sterblichen Überreste des beliebten Priesters werden dann am Donnerstag, 12. Juli, um 14 Uhr in der Pfarrkirche Stratzing eingesegnet und zu Grabe getragen.

Pater Nivard wurde am 2. März 1936 in Glödnitz in Kärnten als Thomas Konrad geboren. Er wuchs mit acht Geschwistern auf, besuchte in seiner Heimat die achtjährige Volksschule und maturierte im Juli 1957 nach dem Besuch von Aufbaumittelschulen in Unterwaltersdorf und Horn. Am 19. Juli 1957 trat er als Novize in das Stift Lilienfeld ein und erhielt den Namen Nivard.

Ab 1966 Pfarrer in Stratzing und Gneixendorf

Vom Herbst 1958 bis Sommer 1960 studierte er Philosophie an der Universität Salzburg und bis 1965 Theologie an der Universität von Rom. Am 29. Juni 1963 wurde Pater Nivard im Dom von St. Pölten von Bischof Franz Žak zum Priester geweiht. In den Jahren 1965 und 1966 war Pater Nivard Dozent für Moraltheologie im Stift Heiligenkreuz und Religionslehrer in der Landesberufsschule Lilienfeld.

Am 1. September 1966 wurde er Pfarrer in den Pfarren Stratzing und Gneixendorf. Bis 1997 hatte er dieses Amt inne. Einige Jahre betreute Pater Nivard auch die Pfarre Droß. Als Religionslehrer war er auch in der HTL Krems, in den Volksschulen Stratzing und Gneixendorf (bis 1989), Droß und in den Siebzigerjahren auch an der Landesberufsschule für Maurer in Langenlois tätig. Er trug den Titel „Oberstudienrat“.

Große Verdienste des beliebten Pfarrherrn

Das Wirken von Pater Nivard ist in Stratzing und Gneixendorf nicht spurlos vorübergegangen: In Stratzing sorgte er für die Neueindeckung des Pfarrhofs und der Kirche, für eine neue Kirchenbestuhlung und den Einbau einer Bankheizung; er zeichnete für den Neubau und die Vergrößerung der Sakristei genauso verantwortlich wie für die Erneuerung der Kirchen- und der Pfarrhoffassade sowie der Gartenmauer; dazu verlegte er die Kirchenbergstiege und ließ das Turmkreuz und die Turmuhrzeiger neu vergolden. Und das war noch nicht alles: Pater Nivard ließ die Orgel der Pfarrkirche Stratzing reparieren und überholen, sorgte für neue Fenster im Pfarrhof und ließ auch noch das Kirchengewölbe statisch sichern.

In der Pfarrkirche Gneixendorf zeichnete Pater Nivard für die Errichtung einer Sakristei und für die Anschaffung von Beichtstühlen und einer Bankheizung verantwortlich. In Droß sind die Neugestaltung des Altarraums und die Anschaffung einer neuen Orgel seinem Wirken zuzuschreiben. Viele der Arbeiten unterstützen – durch seine guten Kontakte dorthin – die Maurerberufsschule Langenlois und die HTL Krems.

2013 feierte der beliebte Gottesmann sein goldenes Priesterjubiläum. Pater Nivard war Ehrenringträger und Ehrenbürger der Marktgemeinde Stratzing, wurde – wie Altlandeshauptmann Erwin Pröll – „Ehrenzegerltroga“ in Stratzing und ist auch Träger der Goldenen Wappenplakette der Stadt Krems.