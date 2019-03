Ist es ein Feuerteufel, der sich in den Sammelzentren des Gemeindeverbands (GV) Krems herumtreibt, oder sind es einfach nur fahrlässige „Kunden“? Gleich fünfmal brannte es in den vergangenen drei Wochen auf Strauchschnittplätzen und Grasschnittmulden. Alleine zum Altstoffsammelzentrum der Gemeinde Rossatz-Arnsdorf in Kienstock musste die Feuerwehr dreimal ausrücken, zuletzt am vergangenen Donnerstag.

Zuvor standen auch die Strauchschnittplätze in Langenlois und Theiß in Flammen, in Stratzing entdeckte ein GV-Mitarbeiter ein Glutnest rechtzeitig und konnte dadurch Schlimmeres verhindern, befindet sich doch angrenzend ein Zentrallager, in dem sämtliche Abfallbehälter und Müllsäcke gelagert sind.

Für zumindest zwei der fünf Brände konnte ein Verantwortlicher ausgeforscht werden. Dieser hatte im Garten Strauchwerk verbrannt und die daraus entstandene, noch brennheiße Asche leichtsinnig im Sammelzentrum Kienstock entsorgt.

Auch die anderen Brände sollen durch Asche verursacht worden sein. „Ob es sich bei diesen Ablagerungen um mutwilliges oder einfach nur gedankenloses Vorgehen handelt, kann noch nicht beantwortet werden. Wir werden jedenfalls aufmerksam bleiben und jede derartige Ablagerung zur Anzeige bringen“, sagt GV-Abfallberater Günter Weixelbaum, der an die Nutzer appelliert, sich bei Entsorgungsfragen unter 02734/32333-33 oder www.gvkrems.at zu informieren.