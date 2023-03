Krems: 35-Jähriger wurde brutal misshandelt

Einer Polizeistreife, die zufällig vorbeikam und auf den Vorfall vor dem Lokal „Schütterl“ aufmerksam wurde, verdankt der in Krems wohnhafte Mann vielleicht sogar sein Leben. Denn nach dem Einschreiten der Beamten wurde er vom Roten Kreuz versorgt und ins Spital gebracht.

Opfer erlitt schwerste Verletzungen

Im Krankenhaus wurden bei dem Opfer unter anderem ein mehrfacher Rippenbruch, eine dadurch ausgelöste Lungenverletzung, ein gebrochener Finger und ein offener Bruch des Nasenbeins sowie eine schwere Gehirnerschütterung und ein Hämatom (Bluterguss) am Auge festgestellt. Wie die Erhebungen ergaben, hatten sich die Männer (teilweise in Österreich, teilweise in Rumänien zu Hause) zuvor im benachbarten Bordell „Splash“ kennengelernt, danach war die Situation nach gegenseitigen Beschimpfungen eskaliert.

Alle Täter kurzzeitig festgenommen

Gegen die rabiaten Männer, die alle sogar kurzzeitig arrestiert wurden, deren Personalien jedoch ausfindig gemacht werden konnten, gibt es eine Reihe von Anzeigen. Sie werden sich nicht nur wegen schwerer Körperverletzung, sondern auch wegen anderer Verstöße (Meldegesetz, …) verantwortlichen müssen. Weitere Erhebungen in Folge der lebensgefährlichen Attacke sind noch im Laufen.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.