Eine wüste Auseinandersetzung in der Justizanstalt Stein forderte vergangenen Donnerstag zwei Schwerverletzte. Ein 23-jähriger Häftling aus Tunesien geriet mit zwei Russen (21 und 31 Jahre alt) in einer offenen Abteilung in Streit. Die Situation eskalierte und der Nordafrikaner zückte ein Stanley-Messer, mit dem er seine beiden Mithäftlinge schwer verletzte.

Wie der Insasse an das Messer gekommen ist, ist noch nicht geklärt. „Ein Messer kann man aber leicht einmal in der Zelle haben. Wahrscheinlich hat er es aus einem Betrieb oder einer Werkstätte mitgehen lassen“, vermutet Roman Söllner, Chef der Personalvertretung in der Justizanstalt Stein.