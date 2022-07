Streit um breitere Straße

Werbung

Die Durchfahrt in Priel soll im Bereich der Zufahrt zum Kinderspielplatz verbreitert werden. Viele Prieler verstehen den Sinn dahinter nicht ...

Es sind mehrere Kritikpunkte, die angeführt werden: Warum wird vor dem Kinderspielplatz eine acht Meter breite Straße benötigt? Warum wird eine breite Straße errichtet, wenn diese dann nach 75 Metern in einen Gemeindeweg mit einer Breite von 3,2 Metern mündet? Warum wird der Bereich, in dem über viele Jahre Feuerwehr- und Kinderfeste waren, zerstört? Warum ist es nötig, in diesem Bereich Bäume zu fällen, die Kühle und Sauerstoff spenden? Und die wichtigste Frage der Prieler: Warum in einem Ort mit unter 80 Häusern überhaupt eine acht Meter breite Straße nötig ist.

Bürgermeister Stefan Seif erklärt gegenüber der NÖN, dass dieser Plan schon seit mehreren Gemeinderatsperioden besteht, denn im fraglichen Bereich bestehe eine Zufahrt zu mehreren Betrieben, etwa zu einem Tischler und einem Winzer. Die Zuliefer-Lkws beschädigen hier immer wieder die Randsteine beim Reversieren. Zudem benötige einer der Betriebe jetzt eine stärkere Stromleitung, und im Zuge dieser Grabarbeiten sei es logisch, jetzt zu handeln. Seif: „Ich befolge nur die Empfehlungen der Sachverständigen!“

