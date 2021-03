Die Causa Leopold Rohrhofer geht in die nächste Runde. Nachdem der Stadtsenat in seiner Sitzung am 24. Februar mit den Stimmen der SPÖ die Abberufung des Magistratsbeamten von seiner Position als Amtsleiter beschlossen hatte, geht nun das Disziplinarverfahren gegen den langjährigen Chef des Amts für Sicherheit und Ordnung in die entscheidende Phase.

Für den 6. April ist eine mündliche Verhandlung anberaumt, auf deren Basis die Disziplinarkommission unter der Leitung von Vizebürgermeisterin Eva Hollerer (SPÖ) über die Konsequenzen seiner Entgleisung entscheiden wird. Wie berichtet hatte sich der 60-Jährige in einem internen Mail despektierlich über Vorgesetzte geäußert. Auslöser für Rohrhofers Groll war die Einsparung eines Dienstpostens am Landwirtschaftsamt.

Entschuldigung wurde nicht dem Stadtsenat vorgelegt

Der langjährige Spitzenbeamte entschuldigte sich für seine Verfehlung – auch per Mail an Bürgermeister Reinhard Resch. Weil der dieses Schreiben aber nicht dem Stadtsenat für die Entscheidung zur Abberufung vorgelegt hat, erhebt Rohrhofer einen schweren Vorwurf gegen den Stadtchef: „Dieses Vorenthalten ist nicht nur dienstrechtlich relevant, sondern das muss auch strafrechtlich geprüft werden, weil das ist eigentlich Amtsmissbrauch.“ Resch wollte dazu – mit dem Hinweis auf das laufende Verfahren – keine Stellungnahme abgeben. Eine Anzeige stehe Rohrhofer aber frei.

Kritik am Bürgermeister äußert wegen des nicht zur Verfügung gestellten Entschuldigungsschreibens auch FPÖ-Stadträtin Susanne Rosenkranz. „Der Stadtsenat hat ohne Kenntnis sämtlicher Umstände und Unterlagen die Sache entscheiden müssen. Das ist nicht zu tolerieren!“ Die Freiheitliche ortet einen Rachefeldzug Reschs, er habe Rohrhofers Zurechtweisung im Zuge der Debatte über ein Feuerwerksverbot zu Silvester (die NÖN berichtete) „als Majestätsbeleidigung aufgefasst“.

SP-Hollerer: Kein politischer Impuls für Rohrhofers Abberufung

Als „fast schon kindisch“ bezeichnet Vizebürgermeisterin Hollerer diese Darstellung. Es habe niemals einen politischen Impuls für Rohrhofers Abberufung gegeben. „Für den Stadtsenat ist es auch völlig irrelevant, ob er sich entschuldigt oder nicht“, betont Hollerer, dass es hier keine Verfehlung des Bürgermeisters gegeben habe. Ein entsprechendes Schreiben sei lediglich in der Disziplinarkommission zu berücksichtigen.

Rohrhofer drohen Konsequenzen wie eine Ermahnung, Geldstrafe, oder sogar die Entlassung. Fraglich ist, inwiefern auch etwaige vergangene Entgleisungen in das Verfahren einfließen. In der Disziplinaranzeige, die der NÖN vorliegt, ist nachzulesen, dass die Äußerungen des 60-Jährigen „keinen Einzelfall darstellen“. So habe er zwei Vorgesetzte 2018 im persönlichen Gespräch als „Kasperln“ bezeichnet. Rohrhofer selbst behauptet, in seinem Personalakt gebe es nicht „ein schwarzes Punkterl“.