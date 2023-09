In 35 Jahren 887 Paar „Babypatscherl“ gestrickt

Alles begann bei der Geburt des ersten Kindes ihrer Nachbarin im Dezember 1988: Theresia Feyertag besorgte sich damals ein Strickheft, weil sie einen Pullover stricken wollte. Im Strickheft fand sie auch die Anleitung für die „Babypatscherl“ - kurzerhand machte sie auch diese zu ihrem Projekt. Daraus wurde eine Leidenschaft, die 35 Jahre andauern sollte. Das erste Paar wurde mit rosa Wolle gestrickt - da die Nachbarin allerdings einen Sohn zur Welt brachte, wurden prompt blaue Babyschuhe nachgeliefert.

Immer maximal die Materialkosten angenommen

Die mittlerweile 84-jährige Handarbeitsbegeisterte hat selbst vier Kinder und freut sich über sieben Enkelkinder. Sehr gerne erinnert sich die sehr taffe Pensionistin an ihre Werke: „Aus zwei Knäueln Wolle hob i drei Poa Patscherl stricken kenna.“ An einem Paar Babyschuhe strickte sie rund drei einhalb Stunden. Wenn sie jemand bezahlen wollte, nahm sie stets nur Geld für die verstrickte Wolle.

Babyschuhe gingen sogar nach Graz und bis Deutschland

Wie die jung gebliebene Profi-Strickern so viele Säuglinge beschenken konnte? „Des heat ma jo, wenn wo a Baby auf'd Welt kummt!“, so Theresia Feyertag mit einem Lächeln im Gesicht. Einige „Patscherl“ traten sogar die Reise nach Graz und nach Deutschland an. Besondere Freude hatte sie, wenn ihr von den frisch gebackenen Eltern ein Dankschreiben zurückgeschickt wurde. Über die verschenkten „Babypatscherl“ führte sie Buch: Aufgezeichnet wurden das Datum, der Name des Babys und die Farbe der gestrickten „Patscherl“.

Comeback ist möglich, Motto: „Sag niemals nie!“

Da sie aufgrund ihres Alters nicht mehr genug „Gefühl in den Fingern“ hat, musste sie ihr Hobby vor kurzem aufgeben. Unterstützt wird sie nun von der Handarbeitsgruppe rund um Klaudia Brunner, welche sich einmal im Monat im Gasthaus Staar im Wolfshoferamt trifft. Theresia Feyertag ließ aber offen: „Sag niemals nie - vielleicht probier i des Stricken ja nu amoi!“