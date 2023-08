Christbaumbauern als „Naturschützer ersten Ranges“ gewürdigt

Wer an den Christbaum denkt, denkt meist auch an Winter und Schnee. Davon war am 25. August in der Jauerling-Gemeinde natürlich nichts zu merken. Der Andrang zur Veranstaltung war dennoch enorm.

30 Aussteller aus drei Ländern dabei

30 Aussteller aus Österreich, Deutschland und Dänemark informierten das interessierte Publikum, vornehmlich Landwirte, über neue Trends, Maschinen und Erkenntnisse im Zusammenhang mit der Christbaumproduktion. Für den Obmann der NÖ Christbaum- und Schmuckreisigerzeuger, Josef Reithner, war die Messe in seiner Heimatgemeinde eine Premiere in seiner neuen Funktion. Er hat ja erst Anfang März das Zepter von seinem Vorgänger, Langzeit-Obmann Franz Raith, übernommen.

„Der Konsument hat ja oft keine Ahnung!“

In 27 Jahren wurde der niederösterreichische Christbaum von der ARGE zu einer Marke gemacht. Ziele der Vereinigung, so Reithner in seinen Grußworten, sei es unter anderem, im Sinne des Klimaschutzes Werbung für heimische Bäume (mit der blau-gelben Schleife als Qualitätsauszeichnung) zu machen. „Zugleich mit der Schleife geben wir auch wichtige Informationen weiter. Der Konsument hat ja oft keine Ahnung von der Produktion der Christbäume.“ Diese seien unter anderem wichtige Wasserspeicher, Sauerstoffproduzenten und wichtige Herberge für eine Reihe von Tierarten.

In den Kulturen in Maria Laach am Jauerling: Bürgermeister Edmund binder, Nationalratsabgeordnete Martina Diesner-Wais, Christbaumkönigin Ricarda Reithner, Christbaumbauern-Obmann Josef Reithner und Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Andrea Wagner(von links). Foto: Martin Kalchhauser

Lob für die Bemühungen der Christbaumbauern gab es von Landwirtschaftskammer-Vizepräsidentin Andrea Wagner und Nationalratsabgeordneter Martina Diesner-Wais. „Ihr habt den heimischen Baum zu einer Marke gemacht“, stießen die beiden ins selbe Horn. Wagner betonte, dass in 70 Prozent der österreichischen Haushalte ein Christbaum stehe, obwohl die Familien immer weniger Kinder haben. Daran, dass der bundesdeutsche Trend zum Plastikbaum in Österreich nicht festzustellen sei, sei auch der Arbeit der Landwirte zu verdanken: „Das Engagement jedes Einzelnen ist hier gefragt!“

Christbaumbauern arbeiten für den Umweltschutz

„Die Christbäume prägen die Landschaft am Jauerling“, zollte auch Diesner-Wais den Bauern Anerkennung. „Und sie ermöglichen nicht nur ein Einkommen, sondern sie sind auch im Sinne des Umweltschutzes ein wichtiger Faktor. Bauern, die Bäume pflanzen, sind Naturschützer ersten Ranges!“ Die nö. Christbaumkönigin Ricarda Reithner (der Tochter des Obmannes) gab im Interview Einblick in ihre Aufgabe: „Nur wenige wissen, welche Arbeitsschritte notwendig sind, damit ein Tannenbaum zu einem Qualitätschristbaum wird. Ich bemühe mich, den Konsumenten Einblicke in unsere Arbeit zu geben.“

Christbaumkönigin Ricarda Reithner sieht ihre Aufgabe in der Aufklärung der Konsumenten über die Arbeit der Christbaumerzeuger. Foto: Martin Kalchhauser

Jährlich 22 Millionen Euro Wertschöpfung

Gemeinsam mit Königin Ricarda nahmen Wagner und Diesner-Wais die Eröffnung der Messe vor, über deren Erfolg sich mit den Verantwortlichen auch Maria Laachs Bürgermeister Edmund Binder und Bezirksbäuerin Regina Kaltenbrunner freuten. Für rund 200 niederösterreichische Christbaumbauern geht es für 2023 bereits langsam in die Zielgerade. Die Bäume, die für kurze Transportwege und Handarbeit stehen, machen erfreulicherweise rund 90 % der Bäume in den heimischen Wohnzimmern aus. Die Wertschöpfung für die heimische Wirtschaft wird von der ARGE mit rund 22 Millionen Euro angegeben.