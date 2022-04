Mauternbach: Feuerwehr barg Sportwagen von Donauböschung .

Es hatte nicht viel gefehlt, und der dunkle Sportflitzer eines Lenkers wäre am Abend des 22. April in der Donau gelandet. In strömendem Regen musste die Helfer der Feuerwehr ausrücken, um das Auto auf die Straße zurückzuziehen.