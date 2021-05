An einer Wallfahrt nahm am 22. Mai eine 71-jährige Frau aus Rohrendorf teil. Im Anschluss wollte sie um ca. 16 Uhr noch von Maria Langegg auf die Burgruine Aggstein wandern. Doch sie verirrte sich im Dunkelsteinerwald, worauf eine Suchaktion ausgelöst wurde.

Weil die Frau am Abend gegen 20 Uhr noch nicht von ihrem Ausflug zurückgekommen war, schlug eine Freundin Alarm. Eine Suchaktion, an der sich neben Polizisten des Postens Mautern auch zwei Hundestreifen beteiligten und bei der auch der Helikopter des Innenministeriums mit Wärmebildkamera zum Einsatz kam, lief an.

Ein vielleicht entscheidender Tipp für die Auffindung der Frau kam von einem Förster, dessen Wildkamera ausgelöst hatte. Die Meldung, die er aufs Smartphone bekam, zeigte, dass die Frau nicht in der vermuteten Richtung unterwegs war.

Schließlich wurde die Rohrendorferin gegen 21.30 Uhr von einem Polizeibeamten in einem steilen Waldstück unweit von Maria Langegg unverletzt gefunden. Sie hatte sich verirrt, ihr Handy dort keinen Empfang.