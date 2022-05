Suchaktion: Vermisster (95) gefunden

Werbung Arbeit mit Verantwortung Anzeige Montageprofi sichert Europas Straßen

Helle Aufregung herrschte am Donnerstagnachmittag in Schönberg am Kamp. Ein 95-Jähriger war um 13.30 Uhr als abgängig gemeldet worden, woraufhin eine Suchaktion initiiert wurde. Feuerwehr, Polizei, Suchhundestaffel und viele private Helfer suchten mit Unterstützung eines Helikopters mit Wärmebildkamera nach dem demenzkranken Mann. Bis um 1 Uhr nachts war die Hilfsmannschaft im Gemeindegebiet von Schönberg unterwegs, ehe der Einsatz abgebrochen wurde.

Heute, Freitag, um 6 Uhr morgens, startete die Suche von Neuem. Drei Feuerwehren standen im Einsatz. In Zillen wurde vom Kamp aus das Flussufer nach dem Vermissten abgesucht. Um 10 Uhr circa dann die Erfolgsmeldung: Der 95-Jährige wurde gefunden. Der leicht verletzte Pensionist hatte sich laut Infos der Polizei im Bereich eines Rückhaltebeckens neben der B 34 Richtung Plank befunden. Der Mann wurde via Christophorus-Notarzthubschruber ins Universitätsklinikum Krems transportiert.

