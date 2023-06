Nazi-Zwangsarbeit im Eisengraberamt

Es ist eine der dunkelsten Kapitel unserer Geschichte: Der Nationalsozialismus hinterließ auch in der Region Gföhl tiefe Spuren - sowohl als Opfer und als Täter.

Der Kremser Historiker Robert Streibel und der Obmann des „Vereins Arbeitsgruppe Strasshof“, Bernhard Blank, spürten im Eisengraberamt ein Zwangsarbeiterlager der Nazi-Zeit auf, von dem es bisher kaum Aufzeichnungen gab. Eran und Edit Shternberg sowie Roi Harel, Nachkommen ehemaliger Insaßen des Lagers, reisten extra aus Israel an, um gemeinsam mit den beiden Geschichtsexperten und dem 95-jährigen Landwirt Karl Enzinger vor Ort auf Spurensuche zu gehen.

Vor Hunger Gras gegessen

Rund 60 Juden, darunter die Großmutter und weitere Verwandte der Familien Shternberg-Harel, kamen 1944 ins Eisengraberamt, wo sie einige Monate in der „Augusta-Säge“ Zwangsarbeit verrichten mussten. Vom ehemaligen kleinen Sägewerk sind heute nur noch Mauerreste zu finden - es ist im „Ämterbuch“ von Walter Enzinger und im Band „hämmern.mahlen.sägen“ von Friedrich Weber dokumentiert. Die Säge befand sich im Eisengraberamt am Reislingbach - unweit der „Simlinger Höhe“ und des Ortes Eisengraben entfernt. „Meine 15-jährige Cousine Vera musste im Wald Bäume fällen, mein Bruder trug Wasser. Wir waren so hungrig, dass wir Gras aßen“, so die bereits verstorbene Zwangsarbeiterin Eve Suranyi in einem hinterlassenen Schriftstück.

Viele Zwangsarbeiter mit Anne Frank in Bergen-Belsen ermordet

Die Zwangsarbeiter im Eisengraberamt glaubten, dass ihnen durch ihre Tätigkeit die Deportation in ein Konzentrationslager (KZ) erspart bliebe. Viele wurden im Winter 1944/45 aber dennoch ins KZ Bergen-Belsen im heutigen Niedersachsen, rund 30 Kilometer nördlich von Hannover, gebracht. Dort wurde auch Anne Frank, die sich in einem Hinterhaus in Amsterdam versteckte und mit ihrem Tagebuch Geschichte schrieb, im Jahr 1945 ermordet.

Hinweise für „menschlichen“ Aufseher gesucht

Die Großmutter von Eran, Edit und Roi hatte überlebt. Sie berichtete immer wieder von einem Aufseher, der sie sehr menschlich behandelt habe - welcher aber von den Nazis erschossen worden sei. Die drei Nachkommen haben die Hoffnung, dass sich vielleicht doch noch jemand an das Lager oder den Aufseher erinnern kann. Für Hinweise sind die Famlie Shternberg-Harel und der Historiker Robert Streibel sehr dankbar: 0664/5235277.