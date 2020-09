Eine erste Probenentnahme an natürlichen Mumien für eine Pilotstudie des Departments für Evolutionäre Anthropologie der Uni Wien wurde in der ältesten Kirche der Stadt, der Piaristenkirche, durchgeführt. Ziel des Projekts ist es, genetisches Material von Mikroben, vor allem Bakterien zu gewinnen, die auf der Haut der Mumien noch nachweisbar sind.

Haut und Schleimhäute des Menschen werden von Mikroben, in erster Linie Bakterien besiedelt. Die Gesamtheit der hunderten oder tausenden Bakterien im menschlichen Gewebe nennt man Mikrobiom. Bis heute liegen nur wenige Erkenntnisse aus früheren Zeiten vor. Von großem Interesse ist Mumiengewebe „natürlicher“ Mumien, wie derer in der Krypta der ehemaligen Jesuitenkirche (1616 – 1773) in Krems.

Die Probenentnahme erfolgte zerstörungsfrei und nach höchsten ethnischen Standards. Seelsorger P. Patrick Schöder begleitet das Projekt mit Professorin Sylvia Kirchengast (Uni Wien). Die Analysen erfolgen in Wien.

„Ich bin an den Ergebnissen dieser Studie auch persönlich interessiert und freue mich, dieses Pilotprojekt begleiten zu können“, so Pater Patrick.