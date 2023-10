Suchaktion: 42-Jähriger aus Bezirk Krems schwer verletzt gefunden

Da es Hinweise gab, dass sich der Abgängige im Bereich eines Waldes in Schenkenbrunn, Gemeindegebiet Bergern im Dunkelsteinerwald, aufhalten könnte wurde in diesem Bereich mit einer Suchaktion begonnen. Dabei konnte ein Zeuge eruiert werden, der den Abgängigen in diesem Bereich gesehen hatte.

Bei dieser Suchaktion waren Polizeibedienstete des Bezirks Krems, der Schnellen-Reaktions-Kräfte, eine Polizeidiensthundestreife, Mitglieder der Feuerwehr und der Rettungshundestaffel, sowie eine Drohne und die Flugpolizei eingesetzt. Die Suche wurde in den frühen Morgenstunden abgebrochen. Die groß angelegten Suchaktionen am 12. und 13. Oktober verliefen ebenfalls negativ.

Am Samstag wurde die Suche nach dem Abgängigen von zwei Diensthundeführern der Polizeidiensthundeinspektion St. Pölten wieder aufgenommen. Dabei wurde von dem Diensthund Aron eine Fährte aufgenommen. Bei der Nachsuche konnte der Abgängige in einem Erdversteck im Bereich eines Baches mit schweren Verletzungen aufgefunden werden. Durch die beiden Polizisten wurde sofort Erste Hilfe geleistet und die Rettungskette in Gang gesetzt. Der Verletzte wurde durch die Feuerwehr befreit und dem Rettungsdienst samt Notarzt übergeben. Der 42-jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten verbracht.