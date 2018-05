Musica Sacra legte Klangteppich in Dom der Wachau .

Seit Februar hatte sich der Chorus Musica Sacra, der als Kirchenchor der Pfarre Krems-St. Veit fungiert, unter seinem Leiter Roland Peter auf eine besondere Messe vorbereitet. Zu Pfingsten gelang eine großartige Aufführung im Dom der Wachau.

Zeitgenössisches Werk fand begeisterte Zuhörer

Verstärkt mit einigen Aktivisten, die sich eigens für dieses Projekt zum Chor gesellt hatten, brachte die 35-köpfige Schar gemeinsam mit 14 Musikern mit Saiteninstrumenten – Violinen, Bratschen, Celli, Kontrabässe – die „Sunrise Mass“ des aus Norwegen stammenden Komponisten Ola Gjeilo (40) zur Aufführung. Ihr Schöpfer wollte darin dem Titel des Werks entsprechend den Sonnenaufgang zu Gehör bringen.

Noten mussten eigens aus den USA besorgt werden

Die symphonische Messe für achtstimmigen Chor und Streichorchester des jetzt in den USA wirkenden Musikers ist ein Werk, das in Österreich zum ersten Mal aufgeführt worden sein dürfte. Die Noten hatte man sich jedenfalls extra aus Amerika schicken lassen. Typisch für Gjeilos Chorwerke sind dichte Klangteppiche aus mehrstimmigen Clustern und lange geschichtete Akkorde mit langem Vorhalten oder Überhalten einzelner Stimmen

Amerikanische Einflüsse in Musik unüberhörbar

Davon, dass die berührende Messe ein Beispiel dafür ist, konnten sich die Besucher des Pfingsthochamtes am Sonntagvormittag überzeugen. Das Werk ist aber auch ein Beispiel dafür, dass Gjeilo in seine Kompositionen gerne Einflüsse amerikanischer Filmmusik einfließen lässt, ohne den klassischen musikalischen Elementen ganz abzuschwören.

Musiker standen dem Chor um nichts nach

Neben dem Chor, der sich besonders bei den herausfordernden leisen Passagen auszeichnen konnte, boten auch die Streicher eine äußerst solide Leistung. Sie bestritten die gemeinsamen Passagen ebenso tadellos wie Gregor Reinberg sein Violinsolo beim Agnus Dei. Den lobenden Dankesworten des Pfarrers Franz Richter, der die Messe mit Diakon Klaus Killer zelebrierte, schlossen sich die Kirchenbesucher mit anhaltendem Applaus an.

Stimmen zur Aufführung der Sunrise Mass:

Klaus Bergmaier, Musiker und Bildungsgemeinderat:

Die Sunrise Mass ist ein nicht leicht einzustudierendes Werk, das eine für die Kirchenmusik sehr entlegene Stilrichtung, nämlich die der (vorwiegend amerikanischen) Filmmusik, ins Zentrum rückt, ohne dabei andere Einflüsse der geistlichen und weltlichen Musik völlig auszuklammern. Dadurch war auch gewährleistet, dass selbst Messbesuchern, die weniger Zugang zu zeitgenössischen Kompositionen haben, ein großer Klanggenuss ermöglicht wurde.

Dirigent Ronald Peter hat den Klang dieses Genres gut studiert und das Orchester fein abgestimmt, vor allem auch auf die Akustik des Doms der Wachau. Der Chor vollführte in allen Registern eine Meisterleistung. Die Musik bot denjenigen, die sich darauf einließen, ein tiefes spirituelles Erlebnis.

Mir persönlich kann Musik selten zu zeitgenössisch und avantgardistisch sein, aber auch für mich bot das Werk überraschend viele neue Klangeindrücke. Obwohl der Dom der Wachau nun nach der Renovierung so schön anzusehen ist, wie er es wahrscheinlich noch nie war, hatte ich dennoch das Bedürfnis, ab und zu die Augen zu schließen und mich ganz der Reise hinzugeben, die der norwegisch-amerikanische Komponist Ole Gjeilo für sein Publikum im Sinn hatte.

Gregor Kremser, Leiter des Kulturamtes der Stadt Krems:

Die Messe am Pfingstsonntag in der Pfarrkirche St. Veit konnte dieses Jahr mit einer besonderen Überraschung aufwarten. The Sunrise Mass – perfekt inszeniert unter der Leitung von Peter Ronald – brachte Hollywood-Flair nach Krems.

Interessant war die Erkenntnis, dass die Dramaturgie einer katholischen Messe durchaus mit dem Spannungsbogen einer musikalischen Erzählung, angelehnt an filmmusikalische Elemente, einhergehen kann. Zumindest war das mein Eindruck.