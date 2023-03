Gföhler Ärztin schlägt Alarm: „Versorgung gefährdet!“

Was 2022 mit schleichenden Lieferschwierigkeiten begann, hat sich seit Jänner 2023 bedrohlich zugespitzt: Die Gföhler Allgemeinmedizinerin Alexandra Holzmann-Masin und der Apotheker Valiola Moradi, Inhaber der Apotheke zum Hl. Andreas in Gföhl, sehen die Versorgung mit vielen Medikamenten und Antibiotika nicht mehr in jedem Bereich für gewährleistet an.

50 Kilometer Fahrt für Medizin

Der Versorgungsengpass mit wichtigen Medikamenten bestimmt laut Holzmann-Masin mittlerweile den Ordinationsalltag, der vor allem Kinder und Jugendliche trifft: „Erst vor wenigen Tagen musste ich die Mutter einer 14-jährigen Tochter, die an Scharlach erkrankt war, in eine 50 Kilometer vom Wohnort entfernte Apotheke schicken, um ein passendes Antibiotika für die Tochter zu organisieren. Da kein Penicillin verfügbar war, mussten wir auf ein Ersatzpräparat ausweichen, das dann noch privat bezahlt werden musste!“

Zwei Schachteln Penicillin für über 5.000 Einwohner

Wie dramatisch die Versorgungslage ist, zeigt ein weiteres Beispiel von Apotheker Valiola Moradi: „Man bestellt zehn Schachteln von einem Medikament und erhält zwei!“ Und das für die gesamte Region Gföhl mit über 5.000 Einwohnern. Bei seinen Kollegen in Krems und Zwettl sei die Situation nicht besser. Aktuell seien bis zu 50 verschiedene Medikamente – vom Mittel gegen Grippe- und Erkältungsbeschwerden bis hin zum Antibiotika in Saftform für Kinder – nicht oder nur kontingentiert lieferbar. Holzmann-Masin und Moradi machen darauf aufmerksam, dass viele Apotheken vor Ort dringend benötigte Medikamente selbst herstellen könnten – das Gesundheitsministerium gäbe diese Vorgehensweise aber nicht frei.

Wir sind medizinisch am totalen Holzweg – es ist nicht fünf vor, sondern fünfzehn nach zwölf! Alexandra Holzmann-Masin - Allgemeinmedizinerin in Gföhl

Und hier gibt es für Moradi einen weiteren „Fehler im System“: Man habe sich in Österreich dermaßen vom Ausland abhängig gemacht, dass nicht einmal mehr alle Grundstoffe für Antibiotika verfügbar seien. Er kritisiert die Planung und Durchführung von Medikamenteneinkäufen des Dachverbandes massiv: „Die Hersteller werden beim Preis zu viel gedrückt – sie können ihre Medikamente im Ausland zu besseren Preisen verkaufen. Und deswegen gibt es in Österreich aktuell zu wenig.“ Aus seiner Sicht ist es dringend notwendig, „zwei oder drei Werke in Österreich zu errichten, um unabhängig zu sein und wichtige Grundstoffe selbst herzustellen.“ Im Extremfall – wie es während der Pandemie gewesen sei – könne man sich nicht einmal auf Zulieferungen aus anderen EU-Ländern verlassen.

